【手語教師】手語融入課室帶動學習興趣　小學老師身教非華語生毋懼語言弱勢

▲ 小學常識科老師Kenith將手語融入課室中，帶動小朋友的學習興趣。

好老師的身教與言教絕對影響學生，甚至改變他們的一生。26歲的陳啟禮（Kenith）在大學時因興趣報讀手語課程，直至今天當上小學常識科老師，他將手語融入課室中，帶動小朋友的學習興趣，同時身教非華語學生毋懼語言弱勢，因為在手語這種「語言」前人人都是平等的。

Kenith自言學習路上算平坦，中學在沙田區一所英中就讀，數學及理科成績較突出，並曾獲「恒隆數學獎」。他是首屆中學文憑試（DSE）考生，當年因中文科失手，差一點未能升讀大學，後來他成功入讀香港中文大學物理系，卻發現「物理不如我所想」。

▲ Kenith在中大完成學士及碩士學位，這天回到母校。（湯炳強攝）

他原打算在大學階段學習一種新的語言，就在大學四年級時偶然接觸到手語，自此對手語有濃厚的興趣，並在中大手語及聾人研究中心學習手語。學習手語需報讀一些語言學課程，他就順理成章修讀中大語言學系碩士學位。

教學生簡單手語助溝通

Kenith指出手語程度分為1至6級，他花了一年半時間讀至5級，覺得最難是組織句子及描述空間，但迷上了這種獨特的語言︰

手語是一種由心而發的、好直接的語言。掌握這種語言，便可打破聾健之間的高牆。

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大學畢業後，Kenith一度留在中大擔任教學助理，其後因關注香港教育平等問題，成為了「良師香港」（Teach for Hong Kong）的項目老師，在一所直資小學任教一年，教授小三及小六常識科。他將手語元素融入課堂中，令教學更生動，亦希望學生了解更多聾人文化。他分享︰

我會教學生用手語回答『ABCD』，他們想去洗手間或飲水都會打手語告訴我，避免在座位大叫。

手語是平等的「語言」

在疫情下師生都戴上口罩，通過簡單的手語可以打破隔閡，並維持課堂秩序。Kenith表示有些概念例如「板塊移動」，可以用手語表達，學生也覺得富趣味性。他任教的小學有很多非華語學生，他們的母語都不同，小朋友對手語感到好奇，他也樂意與小朋友分享手語的奧妙，讓學生認識原來世上有這種「語言」︰

無論學生來自甚麼國家，在手語這種『語言』前都是平等而不分高低的。

▲ 現時他在小學任教常識科，當中有很多非華語學生。（受訪者提供相片）

教學工作為Kenith帶來滿足感，他發現一位被標籤為不好的學生很喜歡講故事，於是邀請他改編故事說給師弟妹聽，令他知道自己的強項。事後該學生感謝Kenith，更稱他為全校最好的老師。Kenith認為老師要找出學生的發光點，鼓勵他們不要輕易否定自己。

各國的手語都不盡相同，在基礎上加入本土特色及文化，例如「貓」的手語在香港、日本和英國都不一樣，但手語依然是人與人之間溝通的工具。Kenith學會手語後，去外國可以很快學到當地的手語，只是難在理解語法及用字。而他非常喜歡香港的手語，因為滿載著本土文化。

手語小教室︰

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Kenith解釋，名字在手語主要以個人特性去表示，以他的名字為例，他的英文名「Kenith」，加上學生稱呼他為「Mr. Kangaroo」，那麼他的名字在手語就以雙「K」表達，並配合袋鼠的手勢。

聾健合作參與真人Show

有一次Kenith的手語老師給他看港台節目《手語隨想曲》，他覺得很有意思，也想過自己某天能參與。直至節目第七輯《手語隨想曲．遊學篇》公開招募主持，他便決定報名，最終成為6位手語主持之一，除了他這位小學老師外，主持當中包括聽障的、健聽的；有手語老師、聾人子女和演員。

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6位主持的手語程度各異，節目是真人Show形式，讓聾健之間體驗及合作完成不同挑戰。Kenith參與的環節有長洲歷奇活動、向聾人廚師學習廚藝及形體藝術工作坊，又聯同另外兩位主持到一所小學，為學生進行手語工作坊。他表示︰

我最初擔心打錯手語，很在意自己做得如何，後來與聾人溝通，學會錯了糾正就好。

Kenith身邊的朋友知道他懂手語，覺得他很厲害外，有朋友受他影響有意學習手語。他表示將來若有子女，也希望他們學習手語，甚至能成為母語之一。在學習手語的過程中，他認識了許多聾人朋友，也了解到更多聾人世界及文化。他透露聾人並不喜歡別人稱呼他們為聽障 / 聾啞人士，反而不介意直接稱呼他們作聾人。

▲ Kenith到小學舉辦一個手語工作坊。（香港電台提供相片）

鼓勵學生追夢鞭策自己

好學的Kenith除了學習手語外，仍不停進修，希望保持一顆學習的心，他坦言「最擔心對世界失去好奇」。教小學生的過程中，看到小朋友的成長及進步，令他反思自己也可以成為一個更好的人，也深深體會一句說話︰

你並非失敗，只是未成功。

當Kenith問起學生是否想做太空人時，其實他也有一個太空夢。雖然他知道這個夢想很遙遠，但他希望慢慢踏出第一步，或許先轉行向工程學發展。

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記者：駱秀玲