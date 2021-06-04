【家校合作】屹立黃大仙區56年關愛氣氛濃　獻主會溥仁小學辦家長茶座助家校交流

▲ 第四集「家長茶座」︰訪問外籍英文老師。（學校提供圖片）

看到「56」這個數字，不知大家會否有一種「人到中年」、「傳統」的感覺？獻主會溥仁小學紮根黃大仙區56年，卻努力從「傳統」中創新，從不落伍。

獻主會溥仁小學早於2015年已開始推行「自攜平板電腦上課」計劃（BYOD），讓學生能隨時參與電子學習活動，至今無論在軟硬件或教學法的運用已發展成熟。這兩年因疫情關係須進行視像課堂，學校為小一學生提供各方面的支援，如借出平板電腦及協助小一學生進行視像課堂，讓學生即使在停止面授課堂期間亦能順利學習。這些措施均獲得小一家長的一致讚賞。

有小一家長提到當初選校時，其子女已獲不同學校取錄，當中更不乏所謂「傳統名校」，但最後不少家長還是選擇了溥仁這個大家庭，因為家長都希望小朋友能在充滿愛與關懷的環境下成長，而溥仁正正就是一所充滿愛與關懷的學校。另外，家長亦希望小朋友能在輕鬆、愉快的學習氛圍中發展潛能，創造無限可能。看著一個個小朋友升讀小一後，享受校園生活，熱愛上學，家長都由衷地感謝學校，亦更肯定當初選擇溥仁是最正確、最明智的決定。

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因為受到溥仁的關愛氣氛所感染，以及對學校教學方針的認同，不少家長均主動向校方提出想向其他家長分享對學校的看法，因此「家長茶座」便應運而生了！「家長茶座」屬於本校「YouTube 頻道」內的節目，每集均由家長主持，訪問學校不同的持分者，由各持分者親身分享對溥仁不同範疇的觀感，以期讓大眾能對溥仁有更深入的認識。

「家長茶座」現已推出五集（第一集：電子學習篇、第二集：關愛校園篇、第三集：學校設施篇、第四集：訪問外籍英文老師、第五集：小一家長心聲）。節目推出後反應熱烈，瀏覽人次更屢破高峰。學校將會繼續努力，製作更多適切的節目，讓家長對本校有更深入的認識。

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