【初步確診】17歲少女染變種病毒初步確診　居同一大廈住客須強制檢測

▲ 該名17歲女病人居於天水圍天盛苑盛譽閣，於天水圍天華路57號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學就讀。(梁偉榮攝)

衞生署衞生防護中心今日（4日）表示，正調查一宗初步顯示涉及N501Y變異病毒株的新冠肺炎病源頭不明的初步確診本地個案。



個案涉及一名17歲女病人，居於天水圍天盛苑盛譽閣。她於6月2日出現包括發燒、流鼻水、頭痛和失去味覺等病徵，6月3日到天水圍（天業路）社區健康中心求醫，同日遞交深喉唾液樣本，結果呈初步陽性。衞生署公共衞生化驗服務處確認樣本對新冠肺炎病毒呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株（E484K和L452R則呈陰性）。



中心指，病人於天水圍天華路57號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學就讀，並於屯門震寰路3號德榮工業出席補習課程。她曾於5月29日出席於灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1C展覽廳舉行的香港國際教育展。由於病人沒有使用「安心出行」應用程式，中心會根據病人提供的行蹤資料，向曾到訪相同地點的人士廣播有關信息。



鑑於變異病毒株傳染性較高，中心須採取審慎的感染控制措施，阻截病毒進一步擴散的潛在風險。中心會安排個案的家居接觸者和其他被列作密切接觸者的人士接受21天檢疫，政府今晚會在天水圍天盛苑盛譽閣作限制與檢測宣告。居於同一大廈的所有其他住客須於病人確診當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。



同時，病人就讀的學校，以及她在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於上述地點的人士須於2021年6月6日或之前接受強制檢測；中心的調查顯示，病人及其同住家人未有接種新冠疫苗。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

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責任編輯：洪芷晴