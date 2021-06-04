【非法集結】警方指有人在銅鑼灣將雜物扔到馬路　警告示威者停止堵路

▲ 警方封鎖線由足球場推至維園外，呼籲在場人士離開，切勿聚集。（陳宛彤攝）

【2134】警方發出新聞稿，指晚上約九時銅鑼灣波斯富街一帶有黑衣示威者聚集，部分人高聲叫囂，並涉嫌高叫煽動或教唆他人分裂國家的口號，有可能觸犯《港區國安法》下相關罪行，更有人將垃圾及垃圾桶等雜物扔到馬路中心，阻塞交通。警方表示，已向聚集羣眾發出警告，立即離開及停止違法行為，否則定必果斷執法。另外，警方亦在銅鑼灣、旺角一帶截查多名身穿黑衣人士。

警方早前禁止支聯會今日到維園舉行六四集會，又引用《公安條例》封閉維園足球場、籃球場及中央草坪。不過，仍有市民今晚到維園外聚集。

接近晚上八時，警方突然分別出示藍旗和黃旗，警告在場市民，呼籲市民離開。警方舉起藍旗前，現場約有一百名市民零星聚集，唯警方舉起藍旗後，現場人數漸漸減少。

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警方亦要求在場記者離開，稱鐵馬前空地已經封閉。警方將封鎖線由足球場推至維園外，呼籲在場人士離開，切勿聚集。

▲ （陳宛彤攝）

現場市民在馬路兩旁停留，期間仍有巴士通過。

【2015】在銅鑼灣百德新街外有市民高叫口號「沒有暴徒，只有暴政」，警方一度舉起紫旗及黃旗，警告在場市民有機會行為有機會違反《港區國安法》。警員於附近十字路向排成一條直線，疏散市民離開。晚上8時30分，警方再度舉行黃旗。

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記者：陳宛彤、尹櫻霖