【新冠疫苗】本港首現接種後致吉巴氏綜合症及血小板減少症個案　專家委員會評估後認為兩個案或與疫苗有潛在關聯

▲ 截至5月30日的過去兩星期，衞生署共接獲399宗接種新冠疫苗異常事件報告。（經濟日報資料圖片）

本港出現首宗疑接種新冠疫苗後致吉巴氏綜合症的個案，涉及一名65歲男子接種復必泰後5日出現雙腳麻痺，入院治療後情況穩定；另亦有一名40歲女子接種復必泰後，翌日全身多處瘀青，疑出現血小板減少症，入院治療後血小板數目已回復正常。專家委員會將繼續密切監察有關情況。

衞生署公布最新一期新冠疫苗安全監察報告，截至5月30日的過去兩星期，署方共接獲399宗接種新冠疫苗異常事件報告，當中52宗需入院治療，期內接獲1宗死亡個案，涉及一名44歲女印傭上月底於居所昏倒，送院後不治，9日前曾接種第二劑復必泰疫苗，經初步解剖發現有缺血性心臟病。

報告提到，錄得首宗接種新冠疫苗後，懷疑吉巴氏綜合症的個案，涉及一名65歲男子，接種復必泰後5日出現雙腳麻痺，入院治療後情況穩定；同期亦審視一宗接種疫苗後，出現血小板減少症的個案，涉及一名40歲女子接種復必泰一天後，身上出現多處瘀青，入院血小板數目已回復正常。

報告解釋，接種疫苗後致血小板減少症的發病原理未明，大部分患者會於3個月內復原；而吉巴氏綜合症及血小板減少症，均被視為接種新冠疫苗後一種可能出現的異常反應，需要進行特定的安全監察，專家委員會將繼續密切監察有關情況。本港今年首4個月錄得8宗吉巴氏綜合症個案。

衞生防護中心回覆指，此兩宗吉巴氏綜合症個案及血小板減少症個案，經新冠疫苗臨床事件專家委員會作因果關係評估後，認為有關的個案均與接種新冠疫苗可能有潛在關聯。

另外，一名22歲港大醫科男生上月21日接種第二劑復必泰疫苗，4日後出現腦內出血情況，需送到廣華醫院治療，現時情況穩定，據了解患者現時已清醒。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡