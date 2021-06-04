  • 27°C
香港時間 : 2021604日 (週五) 22:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】6旬漢接種復必泰後5日現吉巴氏綜合症　另有40歲女子接種翌日多處瘀青現血小板減少症

社會 21:08 2021/06/04

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

截至5月30日的過去兩星期，衞生署共接獲399宗接種新冠疫苗異常事件報告。（經濟日報資料圖片）

本港出現首宗疑接種新冠疫苗後致吉巴氏綜合症的個案，涉及一名65歲男子接種復必泰後5日出現雙腳麻痺，入院治療後情況穩定；另亦有一名40歲女子接種復必泰後，翌日全身多處瘀青，疑出現血小板減少症，入院治療後血小板數目已回復正常。專家委員會將繼續密切監察有關情況。

衞生署公布最新一期新冠疫苗安全監察報告，截至5月30日的過去兩星期，署方共接獲399宗接種新冠疫苗異常事件報告，當中52宗需入院治療，期內接獲1宗死亡個案，涉及一名44歲女印傭上月底於居所昏倒，送院後不治，9日前曾接種第二劑復必泰疫苗，經初步解剖發現有缺血性心臟病。

報告提到，錄得首宗接種新冠疫苗後，懷疑吉巴氏綜合症的個案，涉及一名65歲男子，接種復必泰後5日出現雙腳麻痺，入院治療後情況穩定；同期亦審視一宗接種疫苗後，出現血小板減少症的個案，涉及一名40歲女子接種復必泰一天後，身上出現多處瘀青，入院血小板數目已回復正常。

報告解釋，接種疫苗後致血小板減少症的發病原理未明，大部分患者會於3個月內復原；而吉巴氏綜合症及血小板減少症，均被視為接種新冠疫苗後一種可能出現的異常反應，需要進行特定的安全監察，專家委員會將繼續密切監察有關情況。本港今年首4個月錄得8宗吉巴氏綜合症個案。

另外，一名22歲港大醫科男生上月21日接種第二劑復必泰疫苗，4日後出現腦內出血情況，需送到廣華醫院治療，現時情況穩定，據了解患者現時已清醒。詳情請見【下一頁

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【疫苗接種】22歲港大醫科生接種第二劑復必泰後4日中風　曾留醫廣華醫院深切治療部
22:06 2021/06/03
【疫苗接種】22歲港大醫科生接種第二劑復必泰後4日中風　曾留醫廣華醫院深切治療部
【疫苗接種】港府批准復必泰接種年齡下降至12歲或以上　消息：政府研到校打針安排
16:07 2021/06/03
【疫苗接種】港府批准復必泰接種年齡下降至12歲或以上　消息：政府研到校打針安排
【新冠疫苗】本港累計已接種疫苗劑量破250萬劑　昨6人打針後送院
21:45 2021/06/03
【新冠疫苗】本港累計已接種疫苗劑量破250萬劑　昨6人打針後送院

你可能感興趣

【疫苗接種】22歲港大醫科生接種第二劑復必泰後4日中風　曾留醫廣華醫院深切治療部
22:06 2021/06/03
【疫苗接種】22歲港大醫科生接種第二劑復必泰後4日中風　曾留醫廣華醫院深切治療部
【疫苗接種】港府批准復必泰接種年齡下降至12歲或以上　消息：政府研到校打針安排
16:07 2021/06/03
【疫苗接種】港府批准復必泰接種年齡下降至12歲或以上　消息：政府研到校打針安排
【新冠疫苗】本港累計已接種疫苗劑量破250萬劑　昨6人打針後送院
21:45 2021/06/03
【新冠疫苗】本港累計已接種疫苗劑量破250萬劑　昨6人打針後送院
BioNTech 疫苗 治療 新冠肺炎疫情 衞生署

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶