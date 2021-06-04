  • 27°C
香港時間 : 2021604日 (週五) 22:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打針抽獎】新地7至8月推接種疫苗大抽獎　每日送出92份獎品包括iPhone及酒店套票

社會 21:18 2021/06/04

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

新地宣布推出大抽獎，每日送出iPhone及酒店住宿套票等，鼓勵接種新冠疫苗。（資料圖片）

新鴻基地產今日（4日）宣布，為響應政府的「全城起動 快打疫苗」運動，由新地和郭氏家族一同出資，推出總值超過1,000萬元的大抽奬，在7月及8月連續62日，每日送出92份獎品，得獎者逾5,700人，公眾及員工各佔一半。

所有完成接種兩劑新冠疫苗 、滿18歲的香港永久性居民均可登記參加，抽獎期間每日均有機會獲得奬品：

  • iPhone 12 一部連SmarTone 5G 100GB 一年月費計劃（每日名額1個）
  • 集團旗下酒店的宅度假住宿套票（價值2,000元，每日名額10個）
  • 「新地商場」綜合會員計劃 The Point by SHKP 375,000積分（每日名額15個）
  • 集團旗下酒店的餐飲現金劵（價值1,000元，每日名額10個） 
  • 一田購物現金劵（價值1,000元，每日名額10個）

酒店優惠包括香港麗思卡爾頓酒店、香港W酒店、 帝苑酒店和帝京酒店，詳細名單、抽獎活動的參加方法及詳情稍後公布。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，希望今次的日日大抽獎，有助提高全港的接種率，令香港可早日通關，讓社會和經濟可迅速復元，市民生活能盡快回復正常。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：徐紹軒

 

 

 

相關文章

【理想僱主】馬會獲選本港最具吸引力僱主　社會貢獻及財政健康均居榜首
今日 18:28
【理想僱主】馬會獲選本港最具吸引力僱主　社會貢獻及財政健康均居榜首
【初步確診】17歲少女染變種病毒初步確診　就讀天水圍中學曾回校上體育課
今日 16:37
【初步確診】17歲少女染變種病毒初步確診　就讀天水圍中學曾回校上體育課
【封區檢測】天水圍天盛苑盛譽閣列受限區域　政府冀明早7時完成行動
今日 20:05
【封區檢測】天水圍天盛苑盛譽閣列受限區域　政府冀明早7時完成行動

你可能感興趣

【理想僱主】馬會獲選本港最具吸引力僱主　社會貢獻及財政健康均居榜首
今日 18:28
【理想僱主】馬會獲選本港最具吸引力僱主　社會貢獻及財政健康均居榜首
【初步確診】17歲少女染變種病毒初步確診　就讀天水圍中學曾回校上體育課
今日 16:37
【初步確診】17歲少女染變種病毒初步確診　就讀天水圍中學曾回校上體育課
【封區檢測】天水圍天盛苑盛譽閣列受限區域　政府冀明早7時完成行動
今日 20:05
【封區檢測】天水圍天盛苑盛譽閣列受限區域　政府冀明早7時完成行動
iPhone 12 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 一田 地產 郭炳聯 商場 住宿 香港

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶