【打針抽獎】新地7至8月推接種疫苗大抽獎　每日送出92份獎品包括iPhone及酒店套票

▲ 新地宣布推出大抽獎，每日送出iPhone及酒店住宿套票等，鼓勵接種新冠疫苗。（資料圖片）

新鴻基地產今日（4日）宣布，為響應政府的「全城起動 快打疫苗」運動，由新地和郭氏家族一同出資，推出總值超過1,000萬元的大抽奬，在7月及8月連續62日，每日送出92份獎品，得獎者逾5,700人，公眾及員工各佔一半。

所有完成接種兩劑新冠疫苗 、滿18歲的香港永久性居民均可登記參加，抽獎期間每日均有機會獲得奬品：

iPhone 12 一部連SmarTone 5G 100GB 一年月費計劃（每日名額1個）

集團旗下酒店的宅度假住宿套票（價值2,000元，每日名額10個）

「新地商場」綜合會員計劃 The Point by SHKP 375,000積分（每日名額15個）

集團旗下酒店的餐飲現金劵（價值1,000元，每日名額10個）

一田購物現金劵（價值1,000元，每日名額10個）

酒店優惠包括香港麗思卡爾頓酒店、香港W酒店、 帝苑酒店和帝京酒店，詳細名單、抽獎活動的參加方法及詳情稍後公布。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，希望今次的日日大抽獎，有助提高全港的接種率，令香港可早日通關，讓社會和經濟可迅速復元，市民生活能盡快回復正常。

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責任編輯：徐紹軒