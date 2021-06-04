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【新冠疫苗】本港單日再多4.4萬人接種疫苗　昨6人打針後送院

社會 22:02 2021/06/04

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新冠疫苗接種計劃踏入第99日，港府今（4日）公布，再多4.4萬人打針。(經濟日報資料圖片)

新冠疫苗接種計劃踏入第99日，港府今（4日）公布，再多4.4萬人打針，其中12,900打首針科興、16,000打首針復必泰，另有5,300打次劑科興、10,400打次劑復必泰，至今共約147萬人已接種第一針、約107萬人已接種第二針，累計已接種疫苗劑量破250萬。

此外，今共約29,100人市民在網上預約接種疫苗，其中11,300名市民約打復必泰、17,800名市民約打科興。

另外，過去24小時共有6宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中5人已經出院，1人未經診症自行離開醫院。

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責任編輯：洪芷晴

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