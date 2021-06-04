  • 27°C
香港時間 : 2021604日 (週五) 23:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物中毒】「大圍小館」9名食客疑進食竹笙蒸茄子後食物中毒　分別腹瀉發燒及嘔吐等

社會 22:16 2021/06/04

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查兩宗懷疑食物中毒個案，涉及9人在大圍積福街的「大圍小館」進食竹笙蒸茄子後，懷疑食物中毒。(網上圖片)

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查兩宗懷疑食物中毒個案，涉及9人在大圍積福街的「大圍小館」進食竹笙蒸茄子後，懷疑食物中毒。

首宗個案涉及兩男五女，年齡介乎22至64歲。他們昨日（3日）於大圍「大圍小館」進食竹笙蒸茄子，並於進食後約3小時15分鐘後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐等病徵。
　　 
另一宗個案涉及2名女子，年齡分別44及45歲。她們同日晚上於同一所食肆晚膳，約半小時後出現類似病徵。其中7名受影響人士已求醫，3人需留院，全部病人情況穩定。衞生防護中心發言人表示，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【食物中毒】2歲男童誤食含大腸桿菌沙律菜　失明失語腦部永久受損致癱
11:48 2021/03/23
【食物中毒】2歲男童誤食含大腸桿菌沙律菜　失明失語腦部永久受損致癱
【食物中毒】一名28歲男子於梨泰園韓國餐廳進食河豚火鍋後現暈眩心悸　現情況穩定毋須留醫
20:56 2021/04/12
【食物中毒】一名28歲男子於梨泰園韓國餐廳進食河豚火鍋後現暈眩心悸　現情況穩定毋須留醫
【食用安全】天氣熱餸菜保存不當易食物中毒　一文睇清隔夜餸風險+帶飯貼士
19:01 2021/05/19
【食用安全】天氣熱餸菜保存不當易食物中毒　一文睇清隔夜餸風險+帶飯貼士
【食不安心】韓國食藥處檢測289款中國進口泡菜　揭15款含可致食物中毒細菌2款含禁用防腐劑【附名單】
11:46 2021/05/20
【食不安心】韓國食藥處檢測289款中國進口泡菜　揭15款含可致食物中毒細菌2款含禁用防腐劑【附名單】
【食物中毒】56歲婦進食薑蔥露筍炒不明草菇後中毒　求醫後情況穩定
18:16 2021/05/31
【食物中毒】56歲婦進食薑蔥露筍炒不明草菇後中毒　求醫後情況穩定

你可能感興趣

【食物中毒】2歲男童誤食含大腸桿菌沙律菜　失明失語腦部永久受損致癱
11:48 2021/03/23
【食物中毒】2歲男童誤食含大腸桿菌沙律菜　失明失語腦部永久受損致癱
【食物中毒】一名28歲男子於梨泰園韓國餐廳進食河豚火鍋後現暈眩心悸　現情況穩定毋須留醫
20:56 2021/04/12
【食物中毒】一名28歲男子於梨泰園韓國餐廳進食河豚火鍋後現暈眩心悸　現情況穩定毋須留醫
【食用安全】天氣熱餸菜保存不當易食物中毒　一文睇清隔夜餸風險+帶飯貼士
19:01 2021/05/19
【食用安全】天氣熱餸菜保存不當易食物中毒　一文睇清隔夜餸風險+帶飯貼士
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 環境衞生 腹痛 食譜 衞生防護中心 衞生署 腹瀉 發燒 食物環境衞生署

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶