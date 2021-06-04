【食物中毒】「大圍小館」9名食客疑進食竹笙蒸茄子後食物中毒　分別腹瀉發燒及嘔吐等

▲ 衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查兩宗懷疑食物中毒個案，涉及9人在大圍積福街的「大圍小館」進食竹笙蒸茄子後，懷疑食物中毒。(網上圖片)

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查兩宗懷疑食物中毒個案，涉及9人在大圍積福街的「大圍小館」進食竹笙蒸茄子後，懷疑食物中毒。

首宗個案涉及兩男五女，年齡介乎22至64歲。他們昨日（3日）於大圍「大圍小館」進食竹笙蒸茄子，並於進食後約3小時15分鐘後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐等病徵。



另一宗個案涉及2名女子，年齡分別44及45歲。她們同日晚上於同一所食肆晚膳，約半小時後出現類似病徵。其中7名受影響人士已求醫，3人需留院，全部病人情況穩定。衞生防護中心發言人表示，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。

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責任編輯：洪芷晴