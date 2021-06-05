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【強制檢測】政府向15處地方發強檢公告　涉變種病毒初確少女到訪旺角通菜街寵物店及敏華冰廳

社會 00:16 2021/06/05

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涉及N501Y變種病毒株的初步確診17歲少女個案，在潛伏期間曾到訪的6個地方，包括旺角通菜街寵物店Little Boss及食肆敏華冰廳。(網上圖片)

政府深夜公布強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處15個指明地方的人士，在6月6日前接受新冠病毒核酸檢測，包括最新一宗涉及N501Y變種病毒株的初步確診17歲少女個案，在潛伏期間曾到訪的6個指明地方。

強檢公告涉及該17歲少女就讀的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學、曾補習的屯門震寰路 3號德榮工業大廈15樓306室、她上周六到訪灣仔會展的第 27 屆香港國際教育展、會展廣場商場地下首飾店 Deutsche Schenker-Gruppe HK，以及同日晚上到訪旺角通菜街寵物店Little Boss及食肆敏華冰廳。

17歲少女就讀的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學。梁偉榮攝

因應早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，於指定期間曾身處5個指明地方的人士需要再次進行檢測。另外，由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦被納入強制檢測公告。位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站會延長服務日期至6月13日（星期日）。
 
6月4日強制檢測公告詳情：(須於6月6日或之前接受檢測)

涉及 N501Y 變種病毒株的初步確診17歲少女個案曾到訪地方--

1. 天水圍天華路 57 號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學   (5月15日至6月4日期間曾逗留超過1小時人士)
2. 屯門震寰路 3號德榮工業大廈 15 樓 306 室 (5月16日、5月23日或5月30日曾逗留超過1小時的人士)
3. 灣仔香港會議展覽中心 1C 展覽廳第 27 屆香港國際教育展 (5月29日曾逗留超過1小時的人士)
4. 灣仔香港會展廣場商場地下 Deutsche Schenker-Gruppe HK (5月29日下午4時至6時曾逗留的人士)
5. 旺角通菜街 187 號地下 Little Boss (5月29日下午6時至8時曾逗留人士)
6. 旺角通菜街 162 號地鋪敏華冰廳 (5月29日下午7時至10時曾逗留人士)

爆發上呼吸道感染的學校 (5月22日至6月4日期間曾逗留超過2小時人士)

1. 烏溪沙路8號迎海3期1樓學之園幼稚園暨雙語幼兒園(迎海) 
2. 粉嶺嘉福邨聖公會嘉福榮真小學二年級
3. 灣仔司徒拔道肇輝臺1號E高主教書院小學部六年級
4. 屯門興富街3號保良局志豪小學一年級

屬再次檢測的指明地方

1. 龍和道中西區海濱長廊-中環段（不包括添馬公園）（5月9日或5月16日曾逗留超過1小時人士)
2. 中環德輔道中19號環球商場 (5月16日曾逗留超過1小時人士)
3. 馬鞍山鞍駿街8號海典居第8座 (5月16日曾逗留超過1小時人士)
4. 馬鞍山鞍駿街12號馬鞍山公園 (5月9日或5月23日曾逗留超過1小時人士)
5. 火炭銀禧薈4樓入境事務處火炭辦事處 (5月11日曾逗留超過1小時人士)

 

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責任編輯　李志強

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