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【食不安心】尖沙咀快餐店買熱奶茶　食客飲咗一啖開蓋驚見曱甴生蛋

食用安全 11:30 2021/06/05

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有食客在尖沙咀一間快餐店購買熱奶茶，打開杯蓋後發現一隻奄奄一息的曱甴。

繼日式餐廳上演曱甴孵化一幕，再有食肆食物被發現曱甴蛋。本周三（2日）一名市民在尖沙咀一間大型連鎖快餐店購買熱奶茶，打開杯蓋後發現一隻奄奄一息的曱甴，並有一隻曱甴卵。不少網民看相片後，大呼嘔心。

該名市民在facebook群組「香港突發事故報料區」發文分享經歷，並上載數張相片。他表示，6月2日早上，在尖沙咀山林道的一間快餐店購買了該杯熱奶茶。他打開杯蓋上的小孔，喝了一口，發現內有異物，還以為是茶包，但兩秒後已心知不妙：「飲咗一啖，然後喺個窿見倒有啲嘢喺入面，初時仲以為係茶包」。

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當杯蓋完全打開，清楚見到有一隻曱甴浮起。從相片可見，牠已奄奄一息。但不少「眼利」網民發現，這隻曱甴死前「生緊蛋」，尾部連著一隻曱甴蛋。事主表示，幸好自己喝了一口已發現，「好彩𥄫倒，唔係飲埋」。帖文引起很大迴響，不少網民也感到驚詫，亦有網民詢問有否向食物環境衞生署反映事件，事主回覆指「留咗言，仲未覆」。

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責任編輯：羅嘉欣

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