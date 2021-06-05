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【封區檢測】天盛苑盛譽閣850名居民接受檢測無確診個案　另有20戶無應門

社會 11:11 2021/06/05

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政府昨晚圍封天水圍天盛苑盛譽閣，要求居民接受強制檢測，共有約850名居民完成檢測，無發現確診。（程志遠攝）

本港昨（4日）有一名17歲少女初步確診帶有英國變種病毒，為本地無源頭個案中首次，政府晚上圍封少女居住的天水圍天盛苑盛譽閣，要求居民接受強制檢測。當局指，截至今日（5日）凌晨2時，約有850名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，另有約20戶居民沒有應門。而政府今日上午約7時宣布已完成強制檢測行動，並在上午約10時15分完成執法行動，撤銷相關限制及檢測宣告。

政府昨日於天盛苑盛譽閣「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨2時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠病毒檢測。截至今日凌晨2時，約有850名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中約20戶沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府會採取措施跟進，並希望有關住戶看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，排除病毒繼續傳播的風險。

當局完成強制檢測行動後，隨即在區域內採取執法行動，於上午約10時15分完成，共檢查了超過330名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已撤銷相關限制及檢測宣告。

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記者：徐紹軒

 

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