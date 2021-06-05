【恐怖虐兒】3歲女童被棄家中餓死變腐屍　DNA揭施虐母是親家姐重囚20年

▲ 南韓一名3歲女童被棄家中餓死變腐屍案件，其親家姐涉謀殺重囚20年。

南韓發生一宗詭異恐怖虐兒案，一名年僅3歲的女童被遺棄家中，長達6個月後被發現已活活餓死呈腐屍狀，案件引起韓國社會公憤。而案件詭異之處是DNA檢測結果顯示，22歲的金姓母親原來是女童的親姐，而48歲的石姓外婆竟是親母。昨日（4日）此案召開審判，法官判以女童親姐金女有期徒刑20年。

據《韓聯社》報道，韓國龜尾市一名3歲女童被金女從去年8月起單獨遺棄在公寓，直到今年2月，48歲石女前往女兒家中打掃時，發現女童早已餓死，屍體呈半腐屍狀態，石女立刻致電金女，親口向對方承諾將會收拾得乾乾淨淨。

▲ 涉事3歲女童。（影片截圖）

一度想棄屍

警方調查後指出，石女曾想將女童的屍體裝進紙箱然後棄屍，之後放棄想法，將女童屍體搬回公寓。而金女一早已知道女童已死及石女欲棄屍的想法。

受驚的石女最終向金姓丈夫坦承事件，並表示在女兒的住處發現「外孫女」已死的事實，金姓丈夫立刻報案才將事件揭露。

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DNA揭母親是親家姐

經DNA檢測報告顯示，金女並非女童親生母親，石女才是女童的親生母親，即金女是女童的親家姐。不過，石女否認事實，而金女亦稱女童是其所出。

22歲金女於2月被逮後已承認大部分的罪嫌，她在約半年前再婚後獨自搬走，遺留女童在家。昨日（4日）大邱地方法院金泉支院針對此案召開一審，金女被控以謀殺、違反《兒童福利法》與《嬰幼兒保育法》等罪名。

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「母親」被判20年徒刑

法官李潤鎬（譯名）判處金女20年徒刑、修習160個小時心理治療課程，以及禁止她在兒童相關機構就職，效期可達10年。法官表示︰

被告遺棄其所保護的被害者，疏忽在包括食衣住行上的養育責任，導致女童死亡。無法想像獨處的被害者，在生前所感受的飢餓感與恐懼。

而檢方提出金女應配戴電子腳鐐，此被法官駁回，法官指被告金女並沒有殺人前科，且從犯行上來看，並未積極意識到會造成被害者死亡。

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責任編輯：王明芳