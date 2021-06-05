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【喜愛夜蒲】余文樂夜蒲斷正食煙攬女　獲太太王棠云出Po撐：只是聊天

娛樂 11:38 2021/06/05

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

余文樂被爆夜蒲攬女後太太力撐無問題。

自疫情起已留台灣陪老婆及子女的藝人余文樂，近日已低調返港並完成隔離出關。可是型佬余文樂被爆喜愛夜蒲，分別現身兩場派對，而且現場約百人聚集。

沒太太王棠云在身邊的余文樂大解放，既食煙又攬女，並超過防疫限聚時間晚上10時仍未散場，最終驚動警方到場了解。

【喜愛夜蒲】余文樂室內食煙被斷正　夜蒲與過百人除罩狂歡疑犯限聚令

余文樂太太王棠云對老公去玩覺得正常。（Instagram圖片）

【余文樂患病】余文樂自揭患驚恐症3年　近日病發感慨：怕以後都好不起來

獲太太力撐無問題

余文樂被讀者爆料先現身中環夜店，場內眾人不戴口罩，隨處吸煙，他更被多位妙齡少女包圍，聊天時又咬耳朵又攬。之後凌晨3點，他再現身另一夜店，身邊依然有不少女生陪伴，互相勾搭又跳熱舞，行為挑逗。

雖然爆料人指他的行為已超過作為兩孩之父的底線，不過余文樂的太太王棠云就力撐老公無問題，並在Instagram貼出照片寫道：「阿樂跟姐姐之間聊個天而已，在Party想講話也只有這種方式吧，還是有人是傳簡訊？或是如果你們有其他推薦的方式告訴我？我下次試試看」

她又指：「其實本來就覺得沒甚麼，但是現在好像浪費太多社會資源及關注。祝大家週末愉快。」對老公完全百分百信任。

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【明星物業】余文樂台北8000呎愛巢曝光　斥逾7千萬買豪宅享受人生【多圖】

婚後做顧家男人

余文樂與台灣千金王棠云於2017年結婚，二人育有一對子女，婚後亦盡好老公責任照顧家庭。

而去年因受肺炎疫情影響，余文樂除曾到內地工作一段短時間外，接近全年都待在台灣陪家人。

同年，王棠云懷上女兒，可是女兒卻早產，在年底出生，因早產28周，一度陷危險期，僅得1kg體重。余文樂夫婦悉心照料，最終把女兒養得肥肥白白，4個月大時才首度曝光一對子女的合照。

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同場加映： 張振朗專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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