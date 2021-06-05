【疫苗接種】聶德權：一批復必泰疫苗將延後供應 避免浪費疫苗
新冠疫苗接種計劃推行100日，負責計劃的公務員事務局局長聶德權表示，計劃過程大致暢順，但形容本港市民接種疫苗的動機不如其他地方積極。而過去一周巿民接種情況較為踴躍，例如昨日有超過28,900人接種第一劑疫苗，是歷來較高的數字。
聶德權稱，當局向藥廠訂購750萬劑復必泰疫苗，原本分6個月到港，因應本港接種情況，為免浪費疫苗，當局早前與藥廠商討調整疫苗供港日程，將一批復必泰疫苗延後到港。他強調做法並非暫停復必泰在港的供應，但日後藥廠會否再將疫苗供港「無得寫包單」，呼籲市民在未來100日內接種第一劑疫苗。
聶德權指，樂見社會各界提出抽獎、優惠等鼓勵市民接種疫苗的措施，但強調政府無懲罰不接種疫苗的市民。他解釋，若第5波疫情來臨，當局不希望再次「一刀切」停止社會運作，故有需要以有否打疫苗區分，無打疫苗的巿民須繼續按社交距離措施及加強檢測以減低風險，他希望外界不要標籤有關做法為懲罰措施。
就復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲，聶德權說下周會與教育局及學校商討，便利老師、家長和學生接種疫苗，最簡單可到社區接種中心，或當學生數量多時安排外展服務到校，當局爭取下周公布安排。
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記者：徐紹軒