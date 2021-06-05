【疫苗接種】聶德權：一批復必泰疫苗將延後供應　避免浪費疫苗

▲ 公務員事務局局長聶德權形容本港市民接種疫苗的動機不如其他地方積極。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃推行100日，負責計劃的公務員事務局局長聶德權表示，計劃過程大致暢順，但形容本港市民接種疫苗的動機不如其他地方積極。而過去一周巿民接種情況較為踴躍，例如昨日有超過28,900人接種第一劑疫苗，是歷來較高的數字。

聶德權稱，當局向藥廠訂購750萬劑復必泰疫苗，原本分6個月到港，因應本港接種情況，為免浪費疫苗，當局早前與藥廠商討調整疫苗供港日程，將一批復必泰疫苗延後到港。他強調做法並非暫停復必泰在港的供應，但日後藥廠會否再將疫苗供港「無得寫包單」，呼籲市民在未來100日內接種第一劑疫苗。

聶德權指，樂見社會各界提出抽獎、優惠等鼓勵市民接種疫苗的措施，但強調政府無懲罰不接種疫苗的市民。他解釋，若第5波疫情來臨，當局不希望再次「一刀切」停止社會運作，故有需要以有否打疫苗區分，無打疫苗的巿民須繼續按社交距離措施及加強檢測以減低風險，他希望外界不要標籤有關做法為懲罰措施。

就復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲，聶德權說下周會與教育局及學校商討，便利老師、家長和學生接種疫苗，最簡單可到社區接種中心，或當學生數量多時安排外展服務到校，當局爭取下周公布安排。

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記者：徐紹軒