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【大S離婚】徐熙媛宣布離婚：正在辦手續　大S和汪小菲結束10年夫婦情

娛樂 12:20 2021/06/05

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大S宣布和汪小菲離婚。

2011年3月，大S徐熙媛與飲食界富二代汪小菲結婚，婚後育有一對子女。當年閃婚不被看好，雖然走過10年，但今日就傳出二人離婚消息。

據台灣媒體報道，大S證實與丈夫汪小菲婚變，並正在辦理離婚手續，而對其他有關汪小菲的言行就不予置評。

【豪門新抱】大S嫁入豪門10年婆媳關係好　身家逾17億富婆奶奶爆相處秘訣︰當新抱是女兒

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大S夫婦聚少離多

去年全球受疫情影響，往返不同地方都需花時間隔離。而汪小菲去年7月起，前往中國內地工作，長達半年未有返台灣，一家人聚少離多。至農曆年前他才返台並完成隔離，與家人團聚過年。

大S與汪小菲當年只見面4次，在認識49天的情況下閃婚。婚姻曾不被外界看好，但一見鍾情的他們就努力排除萬難，婚後經歷磨合期，並生兒育女，一家4口生活幸福。

徐熙媛和汪小菲在2011年結婚。

徐熙媛嫁入豪門

大S當年嫁入豪門，外界曾擔心與俏江南餐飲集團創辦人奶奶張蘭會難以相處。不過，之後張蘭曾罕有分享自己和大S的婆媳關係好，相處秘訣就是先不要標籤自己的身份：「要記住自己不僅是婆婆（奶奶），更是一個女人、一個媽媽。」

她亦曾大讚大S善良、乖巧，與大S首次見面已「一見鍾情」：「如果滿分是100分，她就有150分。我感冒了，她會馬上送藥給我，孩子值得誇獎就該誇獎嘛，我就像媽媽看著女兒一樣。」，可惜大S與汪小菲最終仍在毫無預警下宣布離婚，無緣走到白頭。

同場加映：高海寧訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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