【大S離婚】汪小菲表示對離婚不知情　徐熙媛曾獲奶奶讚值150分

▲ 大S指正與汪小菲辦理離婚手續。

大S徐熙媛與飲食界富二代汪小菲今日驚爆離婚，十年婚姻玩完！大S向台灣傳媒承認正與老公汪小菲辦理離婚手續，而離婚原因就未有說明，並表示對汪小菲言行不予置評。

另一邊廂，汪小菲回應內地傳媒時就表示對離婚一事並不知情，他疑是「被離婚」，令大S徐熙媛與汪小菲婚變一事更為耐人尋味。

【大S離婚】價值觀不合與汪小菲結束10年情 徐熙媛當好媽媽曾獲奶奶讚值150分

▲ 大S與汪小菲辦理離婚。（微博圖片）

離婚源於價值觀分歧

據台媒指，大S徐熙媛與富二代汪小菲離婚的原因主要來自3個關鍵：第一是夫婦二人分別定居台灣發內地，聚少離多關係生變，第二是二人的中台價值觀價差異大，第三是汪小菲經常在微博挑起敏感的政治話題，令大S內外不是人，壓力非常大。

【大S離婚】徐熙媛宣布離婚：正在辦手續 大S和汪小菲結束10年夫婦情

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汪小菲媽媽曾讚大S值150分

大S與汪小菲於2011年結婚，當年二人只見面4次，在認識49天的情況下閃婚。當時二人只在教堂門外交換戒指，及約朋友一起打邊爐就當完成訂婚，更打算不擺酒，不過最後在奶奶張蘭的堅持下，二人於3月在三亞舉行婚宴，消息震撼娛樂圈。

汪小菲是富二代，媽媽是俏江南餐飲集團創辦人張蘭，是中國三大餐飲富豪之一，身家被估算高達逾15億人民幣（約17.6億港元）。大S嫁入豪門，婚姻曾不被外界看好，亦擔心性格率直的她與奶奶會難以相處。

▲ 大S與奶奶關係要好。（微博圖片）

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不過，張蘭去年底與富豪朋友聚會時就罕有分享自己和大S的婆媳關係好，相處秘訣就是先不要標籤自己的身份：「要記住自己不僅是婆婆（奶奶），更是一個女人、一個媽媽。」

她亦大讚大S善良、乖巧，與大S首次見面已「一見鍾情」：「如果滿分是100分，她就有150分。我感冒了，她會馬上送藥給我，孩子值得誇獎就該誇獎嘛，我就像媽媽看著女兒一樣。」

大S誕幼子曾陷昏迷

大S與奶奶相處要好，與子女的關係亦非常親密。她與汪小菲育有大女汪希玥（小玥兒），和小兒子汪希箖。

大S去年中接受內地節目訪問，揭4年前生兒子後一度斷氣昏迷，要被送入ICU的恐怖經歷。她指自己高齡懷孕，生兒子的過程中癲癇發作後斷氣，當時查不出原因，大S一直處於昏迷狀態。

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她又稱當時一心只想著「我要看到我的女兒、我要我的女兒」，醫生因此通融讓大S的媽媽抱著當時僅2歲的女兒來看望她。而大S看見女兒的一刻眼睛發亮，並覺得是女兒把她從鬼門關拉出來。

大S非常愛錫一對子女，故堅持不做偏心媽媽，當兩個孩子在一起時，要在他們面前表現得公平。她認為當與子女個別相處時，要讓孩子感覺到特別的愛。

同場加映：Bob嫂訪問