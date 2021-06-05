【水路走私】海關東涌拘25歲男子　涉利用快艇走私逾千萬元貨物

▲ 海關在東涌採取反走私行動，檢獲市值約1,000萬元貨物。（政府新聞處圖片）

海關昨日（4日）在東涌偵破一宗涉嫌利用客貨車和快艇走私的案件，檢獲一批懷疑走私貨物，包括雪茄、高價食材和電子產品，估計市值共約1,000萬元，行動中一名25歲男子被捕。



海關人員昨日凌晨在北大嶼山水域進行反走私行動，於東涌一處岸邊發現有可疑男子將貨物由一輛客貨車搬運到一艘快艇，遂採取行動，有關男子隨即登上快艇逃去。



行動中，海關拘捕一名25歲涉案男子，及扣查一輛涉案客貨車，並於車上檢獲一批懷疑走私貨物，包括雪茄、高價紅酒、燕窩、固態硬盤、智能電話和平板電腦。案件仍在調查中。



海關強調，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：徐紹軒