【食辣傷胃】餐餐食即食麵辛辣食物　12歲男童大便變黑胃生大腫瘤【附胃癌徵症及防癌食物】

▲ 一名12歲男童常吃辛辣食物，導致胃部長出大腫瘤。

吃辣易傷胃！寧波一名12歲男童因忙於工作，需自己解決一日三餐，兩年多來經常把即食麵、辛辣食物當飯吃。最近出現腹瀉、大便變黑症狀，經醫生檢查後證實胃部長有腫瘤，如雞蛋般大。主診醫生指出，很大機會是長期吃刺激性食物所致。

據內地媒體報道，該名男童小明（化名）因父母工作忙碌，沒時間煮飯，每餐飯獲人民幣20至30元，自己買飯吃。他經常買即食麵、泡椒豬皮、香辣菜、辣條（內地一款零食）等辛辣刺激性食物，情況持續了2年多。

近日他大便變黑，每天腹瀉3至4次，腹部間歇性隱隱作痛，面色蒼白，被母親帶往醫院求診。醫生發現，男童血紅蛋白濃度只有70g/L，須立即輸血。照胃鏡後，醫生發現他胃部長出雞蛋般大的「新生物」，並隆起來。經進一步檢查後，證實是良性腫瘤，可以進行「內視鏡黏膜下剝離術」（Endoscopic Submucosal Dissection, ESD）。歷2小時手術後，醫生除掉一個7cm x 7cm的腫瘤，住院5日後出院。

主診醫生表示，長期進食刺激性食物，很可能是小明胃部長腫瘤的原因。他提醒小明父母，無論多忙，也要好好安排兒子的膳食，飲食要有規律；否則，長期下去，胃部會無法承受。而且，胃病患者也愈來愈年輕。

胃痛成因

註冊中醫陳俊傑早前接受TOPick訪問時指，經常吃生冷食物、辛辣及難消化的食物有機會引發胃痛。至於脾胃較差、容易出現胃脹、胃氣或體質虛弱，經常手腳冰冷、易暈易累的人士，也會因為體質較差而容易胃痛。

點擊圖片看胃痛人士忌吃食物：

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胃癌徵狀及高危一族

據本港衞生署資料顯示，胃癌成因至今未明，但以下因素會增加患胃癌風險：

受幽門螺旋桿菌感染

進食鹽醃食物

進食加工肉製品

過重或肥胖

吸煙

飲酒

胃癌患者可能會出現以下徵狀，但這些徵狀亦可能是因其他更常見的情況如胃炎、胃或十二指腸潰瘍所引致。

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增加患胃癌的高風險食物

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預防胃癌的食物

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責任編輯：羅嘉欣