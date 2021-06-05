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【最狠奶奶】確診奶奶不忿隔離遭冷落報復　強擁新抱致染疫︰我死你都無幸福

親子 14:42 2021/06/05

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一名印度婦確診不忿隔離遭冷落而報復，強行擁抱新抱致對方染疫。

印度疫情持續，每日新增確診個案多達逾10萬宗。近日一名印度婦人確診，她因需隔離而大感被冷落，密謀向別人報復，於是強行擁抱新抱，導致對方同樣染疫，更揚言即使自己死去，新抱也不能得到幸福。

奶奶被隔離情緒崩潰

據《今日印度》（India Today）報道，該名婦人來自印度特倫甘納邦（Telangana）一條名為Somaripeta的村莊，她的新冠肺炎檢測呈陽性，需要接受隔離。婦人年約20多歲的新抱向當地傳媒講述，奶奶確診後，家人都要與她保持距離，以免受到感染，令她感到難過不安。

由於奶奶被隔離的緣故，家人只能在指定的區域送食物給她，她的孫兒也不准靠近祖母，這令她的情緒愈來愈崩潰。新抱更指出，奶奶強行擁抱她，說「你也應該感染新冠肺炎」，當時奶奶激動表示︰

我死了，你們都休想過幸福的生活！

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染疫後遭夫家趕出門

其後新抱無辜染疫，夫家無情的將她趕出家門，令她有家歸不得。幸好有姊妹把她帶回到另一村莊的娘家養病，據知她目前留在姊妹的家中接受隔離及治療。

據悉她的丈夫是一名貨車司機，早前離家到印度另一地方工作，她與兩名孩子與奶奶則留在家中。事件引起當地社會熱議，有官員建議應對該名奶奶提出控訴，同時援助受害的新抱。

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責任編輯：王明芳

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