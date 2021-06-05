【穿窿停車場】油麻地停車場大廈正在拆卸　陳帆：工程中維持天橋行車極具挑戰性

▲ 行車天橋穿過油麻地停車場大廈，是該區奇景之一。（網誌圖片）

位於九龍的加士居道天橋從油麻地停車場大廈的中間穿過，是該區的奇景之一。不過，因應政府興建中九龍幹線，油麻地停車場大廈正進行拆卸工程，與此同時天橋仍然維持行車，運輸及房屋局局長陳帆形容工程極具挑戰性。

陳帆在網誌介紹有關工程，提到油麻地停車場大廈自3月底開始拆卸，這個為人津津樂道的「汽車捐山窿」獨有景象, 將會成為大家的回憶。

他表示，中九龍幹線包括甘肅街地底一段長約400米的隧道，挖掘工作會影響一段加士居道天橋的地基，因此須拆卸油麻地停車場大廈，以重置該段加士居道天橋。由於平均每日有5萬多架次的車輛駛過天橋，為了減少對市民造成不便，大廈拆卸期間，天橋會維持開放行車，他形容工作極具挑戰性。

為確保拆卸停車場大廈時不會影響到加士居道天橋的結構及行車安全，工程團隊在大廈內安裝臨時支撐，在天橋進出大廈的上方加設鋼製保護簷篷，並在大廈外牆設置棚架、防護網、防護柵等保護設施。

另外，工程團隊會先拆卸停車場大廈7樓至12樓及北面大樓，騰出空間興建一段新天橋，在現有交通改道至新天橋後，隨即展開第二階段工作，拆卸餘下的停車場大廈南面大樓和長約300米的一段現有加士居道天橋，完成天橋重置工作。

陳帆指，由於附近高樓林立，地底又佈滿地下公共設施管線，建造空間非常狹窄，加上施工期間附近一帶路面將如常開放，工程難度極具挑戰。為提升工程效率和施工安全及準繩度，路政署採用建築信息模擬（Building Information Modelling (BIM)）技術，在電腦虛擬環境中模擬整個拆卸流程，提早了解和熟習過程中可能面對的挑戰。

他稱，連接油麻地和啟德的中九龍幹線預計於2025年通車，屆時可節省約25分鐘行車時間；而中九龍幹線連同T2主幹路及將軍澳–藍田隧道組成六號幹線，連接西九龍和將軍澳，預計於2026年全面通車，屆時由油麻地交匯處前往將軍澳市中心只需約12分鐘，較現時大幅節省接近1小時。

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記者：徐紹軒