【趕盡殺絕】西環狂徒火水淋貓乾糧踩爛水兜　義工心痛流浪貓斷水斷糧：給毛孩生路

▲ 西環出現狂徒，將火水淋貓乾糧及踩爛水兜，涉嫌虐待動物。

流浪貓是社區一份子，如果不愛也請不要傷害。近日，西環出現狂徒，刻意將火水淋入流浪貓的乾糧兜，涉毒殺貓咪。狂徒又刻意踩爛水兜，令流浪貓在炎熱的天氣下斷水斷糧，極不人道。義工指事件不是首次發生，心痛為何要趕盡殺絕流浪貓。

▲ 流浪貓的食物兜乾糧全被加火水。（圖片提供：西環貓奴）

流浪貓糧兜被淋火水

由貓義工成立的Facebook專頁「西環貓奴」，於4日（昨日）一則帖文指出，近日發現分開放的幾個餵流浪貓用的食物兜全部被人加火水，水兜也被踩爛。早年也曾出現流浪貓糧兜被淋火水，想不到狂徒再次出現。義工慨嘆為甚麼又要再在毛孩的食物加火水。

好幾個食物兜可清晰見到油漬，即使貓義工戴上口罩也聞到濃烈疑似的火水味，將乾糧倒在報紙上可見滿是油，義工只好全部打包掉走，以免被貓誤食遭毒殺。義工當想到毛孩看到自己的食物變成這樣而傷心和無奈，不能安睡。

▲ 西環流浪貓被害，在炎熱的天氣下斷水斷糧。（圖片提供：西環貓奴）

不影響人類日常生活

流浪貓沒有影響人類的日常生活，義工指出平日毛孩們都是躲起來，人類回家，牠們才出來吃和活動，食物和食水兜只是放在一旁。義工會等待毛孩吃掉濕糧罐後，全部收走濕糧兜。有些貓貓是深夜才出來吃，義工就會放些乾糧在一旁，盡量不影響環境。義工有感有人連這樣也不包容，真的很氣憤，指責行兇者︰

加火水在食物不夠，你還把他們的水兜全踩爛，夏日炎炎，你連一滴水也不給他們喝⋯⋯行兇者，求你高抬貴手給毛孩一條生路。毛孩和你一樣也是有血有肉的，你何苦趕盡殺絕？

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

火水屬易燃物品 網民促報警

有關帖文引起網民關注，很多人斥責淋火水的狂徒，勸破壞者好收手，指出火水是易燃物品，隨時引起大火，危害社會安全，建議義工報警，並促請附近街坊多留意可疑人士，一起保護毛孩，亦指出「不喜歡浪流貓兒，也請不要傷害他們，他們要過流浪的生活，已經不容易」，社區不是只屬於人類。

同場加映：11隻貓咪進駐德望小學化身貓老師 校長︰宣揚愛護動物培育學生愛心

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：顏紫燕