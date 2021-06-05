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【大S離婚】汪小菲大S共擁5.6億新台幣物業　台北豪宅屬徐熙媛名下　

娛樂 15:44 2021/06/05

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大S宣布與汪小菲離婚。

大S徐熙媛在今日（6月5日）宣布與內地富二代汪小菲離婚，結束十年的夫妻關係，但大S沒有透露婚變原因，但表示對汪小菲言行不予置評，似暗有反指。

但汪小菲回應內地傳媒時表示對離婚一事並不知情，疑是「被離婚」。

現年44歲的大S徐熙媛與39歲的汪小菲當年這對姊弟戀愛得轟烈，二人大於2010年經共同好友安以軒介紹認識，兩人一見鍾情，相識49天、拍拖20天即決定閃婚。

他們於海南島舉行盛大婚禮，成一時佳話，大S曾表示：「我們兩個人總共見了3次面，第3次見面的時候，就覺得這輩子就是他了。」

【大S離婚】徐熙媛宣布離婚：正在辦手續　大S和汪小菲結束10年夫婦情

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汪小菲女人緣旺

不過汪小菲一直有異性緣，到婚後亦不時被影到有美女向他埋身，去年更有大陸媒體拍到汪小菲在北京一間酒吧疑似背妻攬女。

近年受疫情影響，夫妻更經常分隔內地與台灣，留在內地做生意的汪小菲多次在開直播中疑似喝醉酒，更有次在深夜直播時，邊喝酒邊抽雪茄，背景一直傳來女人的聲音，汪小菲更不斷失態說粗言。

此外，早前他做抖音直播時，和一位短髮美女聊天，彼此以「哥哥」、「妹妹」相稱。

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共擁逾5億新台幣物業

大S與汪小菲育有一對子女，長女7歲、細仔5歲，據悉子女現時都在台灣讀書，二人離婚後，子女撫養權將是他們最難解決問題之一。

另外，二人擁兩棟豪宅總值約5.6億新台幣（約1.57億元港幣），其中大S目前所住位於台北信義的豪宅，現市值約4億7百萬新台幣（約1.17億元港幣）。據悉該物業由汪小菲付款購買，但登記在大S名下，當時大S曾解釋指：「因為小菲不是台灣籍，為了方便，就登記給我。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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