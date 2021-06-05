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【變種病毒】不明源頭17歲少女母親初步確診 行蹤涉九龍新界多處及食肆

社會 17:08 2021/06/05

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本港連續42日無本地不明源頭個案斷纜，衞生防護中心公布今日新增一宗確診感染，為不明源頭個案，涉及一名17歲女學生。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午召開記者會交代個案。

張竹君指，今日錄得少於10宗初步確診，包括首宗本地源頭不明變種病毒個案、17歲女學生的母親，最後一次檢測為5月30日，結果為陰性。

張竹君指，該母親為家庭主婦，除5月29日與女兒一同活動外，亦曾到九龍新界多處及食肆，將向有關地方發出強制檢測公告，包括：

  • 5月24日：元朗容鳳書健康中心中醫診所
  • 5月26日：紅磡都會道美食廣場
  • 5月10、15、22及26日：與母親光顧大埔墟街市2樓熟食中心
  • 5月30日：嘉湖山莊樂湖居百佳超市
  • 5月26日：金鐘練松柏律師行
  • 5月28日：順福護老院、大埔超級城牛陣及大埔政府合署社會保障辦事處
  • 6月1日：天水圍公共圖書館
  • 5月28日、6月1、2、3及5日：天盛街市買菜
  • 6月2日：大埔醫院探望家人
  • 6月3日：麗閣邨學友社、長沙灣天主教墳場短暫停留

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記者：徐紹軒

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