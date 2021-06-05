【智慧城市】數碼港與扶輪合辦比賽　徵集智能公園方案

▲ 國際扶輪3450地區宣佈加入「數碼港企業網絡」，並加強與數碼港在可持續發展及環境保育的合作，包括合辦「2021構建智能公園」比賽。（數碼港提供圖片）

國際扶輪3450地區與數碼港宣布，合作舉辦「2021構建智能公園」比賽，徵集創意與執行性兼備的智能公園方案，推動可持續的智慧城市發展。

「2021構建智能公園」比賽將分為學界及公開組別，以徵集創意計劃書的形式進行，希望可以吸引年青人及創科界人才，以國際扶輪的公園如荃灣大帽山的扶輪公園、數碼港海濱公園或其他公共設施為背景，提交創意與執行性兼備的智能公園方案。

大會另會為參賽者安排研討會、工作坊及參觀活動，以加深智能公園概念的認識；扶輪社及數碼港的商界領袖及專業人士亦將擔任導師，幫助入圍者改善其計劃書。參賽優勝者除有機會獲得獎金及獎品外，更有機會在國際扶輪及數碼港的活動及平台上展示其得獎作品，甚至在指定園區落實其創意計劃構建智能公園。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，希望透過比賽，激發年輕人的創意思維，設計出能夠提升公園管理水平、改善公園環境及提升公眾體驗的智能公園方案。數碼港會積極研究採納合適方案於數碼港海濱公園的優化計劃中，冀為園區的使用者，建構一個更舒適便捷的海濱公園。

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責任編輯：徐紹軒