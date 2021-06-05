【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關

▲ 張頴康在《逆天奇案》演出搶戲。

TVB劇集《逆天奇案》將大結局，劇情進入高潮，當中由泰國來港的復仇女尤麗（劉佩玥飾）與魏豐集團太子爺Marco（張頴康飾）為夫妻，二人的演出就非常搶戲，劉佩玥與張頴康的連場吻戲及大膽床戲亦引觀眾迴響。

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▲ 張頴康在《逆天奇案》與劉佩玥演出搶鏡。（截圖）

顧家男張頴康

張頴康在劇中出演終極大反派，雖然戲內戲外同為人夫，不過現實中的張頴康就是徹頭徹尾的愛妻號及顧家男一名，與太太麥雅緻於2012年結婚，育有一女（小豆）及一子（小花生），現時麥雅緻就正懷有第三胎中。

在張頴康的社交平台中，不時見他夫妻二人放閃，又上載一家四口的溫馨合照。但原來在擁有幸福家庭之前，張頴康亦曾做浪子，全靠麥雅緻的不離不棄，才有今天的成就。

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曾飲酒傷人險留案底

張頴康在4歲便遭母親離棄，父親亦在他10歲時另娶內地太太，故此父子二人關係疏遠。自小由祖母獨力撫養的他，因為父母的離異令幼小心靈受創，也由此變得沉默寡言。

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他亦在接受TOPick專訪時曾表示自己年少輕狂，過著靡爛生活，常去夜店飲酒夜蒲。某次飲醉酒傷人更被控告，當時他沒錢便找法律援助，覺得留案底也沒甚麼大不了。

幸好，當時拍拖未夠一個月的女朋友麥雅緻幫忙處理事件找律師，最後成功解決事件，亦沒有留案底。

亦因為此，他便認定對方做老婆，覺得再也不會遇上那麼好的女生，更為她改掉臭脾氣。

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▲ 張頴康太太現懷有第三胎。（Instagram圖片）

獲太太全力支持追夢

二人結婚後，其實張頴康在TVB的發展未如理想，為養家的他就轉行當文員，更需要在中港兩邊走，二人聚少離多。

後來他希望繼續留在演藝界追夢，太太亦全力支持，更負上賺錢養家的責任，而張頴康在努力下亦終在2016年奪馬來西亞的「最喜愛TVB飛躍進步男藝員」獎項，演藝工作漸增多及受重視。

此外，張頴康亦患有「銀屑病」，需靠類固醇藥膏、曬太陽和多做運動去舒緩病情。而他亦每日需在太太的協助下，花個多小時塗滿全身藥膏，又不能觸碰孩子及坐下，令他感到很痛苦。至後來他嘗試新藥物，康復效果明顯，他現時仍會打生物製劑以防復發。

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