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【百無禁忌】帶長者團去墓地睇樓　推銷員高呼︰希望大家滿載而歸

健康 17:33 2021/06/05

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推銷員在墓地表示，希望長者「滿載而歸」。

現代人百無禁忌，除了參觀樓盤，也可參觀墓地，及早計劃身後事。近日雲南昆明有數十名長者被帶往墓地，一名推銷員手持咪高峰大呼︰「希望大家滿載而歸！」有關影片傳出後，引發網民熱烈討論，不少人也認為言辭不當，甚至當地政府部門也表示關注，表明會了解情況及跟進。

綜合內地媒體報道，事發於昆明晉寧區的墓園。從影片可見，現場有數十名大媽大叔坐在墓碑前，有人備有座椅，有人則撐著雨傘或戴上帽子。涉事推銷員語出驚人，拿著咪高峰表示︰「歡迎叔叔阿姨，非常高興和大家來到晉龍如意園度過一個愉快的周末，也希望大家能夠滿載而歸、豐收碩果。」

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後來，她見現場人士沒多大反應，再度發言，帶動氣氛，說︰「你看這掌聲沒有怎麼好。好不好？」隨即參加者大聲應道︰「好！」據指該名為墓地推銷員，讓長輩們預早了解墓地環境及價格。

影片傳開後，很多網民認為推銷員的說法不妥當。就此事件，晉寧民政局表示會了解這事，如發現違規，將按政策處理。

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責任編輯：羅嘉欣

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