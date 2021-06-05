【前世情人】李璨琛懶理形象帶Lucy睇畫展　潮爸拎趣緻尿片袋掛心心眼鏡

▲ 潮爸李璨琛帶Lucy睇畫展，幫手拎趣緻尿片袋，袋掛心心眼鏡，造型搞鬼。

最萌星二代、現年3歲的李元元（Lucy）鬼馬趣緻童真滿滿，媽媽為她開設的IG俘虜逾27萬粉絲，比爸爸李璨琛（Sam）多出1萬名follower ，認真威威！近日爸爸終於由外地工作回港，立即陪屋企人，更帶阿女去行水壩、睇畫展。老婆踢爆老公竟然甘願幫阿女拎尿片袋、掛心形眼鏡 ，不介意破壞潮look！

▲ Sam帶Lucy欣賞畫展，一身型格休閒打扮卻拎住尿片袋。（IG圖片）

李璨琛（Sam）與時裝設計師老婆梁志瑩（Sophia）結婚9年，2018年誕下寶貝女兒李元元（Lucy），爸媽不時在社交平台分享女兒的成長趣事，而Lucy憑著圓臉冬菇頭和搞鬼動作，俘虜不少姐姐哥哥姨姨叔叔的心。

享受湊女做廿四孝爸爸

Sam之前在外地工作，靠視像電話跟老婆阿女聯絡，近日Sam回港立即陪家人，一家三口去海灘游水外，更讓老婆放假，父女二人去街看畫展。果然女兒都是爸爸的前世情人，Sam好享受湊女做廿四孝爸爸，又跟阿女玩「拋高高」，又玩角色扮演醫生病人玩受傷包紮，任由Lucy將自己的手包得似隻糉。Sam在IG分享︰

發達啦！食完雪糕去公園玩，再去大潭水壩walk下先。

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不介意拎尿片袋

Sophia於3日（星期四）出賣老公，指外傭姐姐向她笑說Sam的打扮很特別。在Lucy的IG分享父女照，笑老公潮人打扮被阿女破功。只見照片中，Sam幫Lucy拎粉綠底配粉紅色圖案的索繩袋，原來用來放尿片，而另一張相見Sam袋上掛有白色心心眼鏡。

今日爸爸同女兒出街，然後姐姐向阿mum暗笑個阿sir，雖然he looks expensive，But個花print布袋堅係影響咗佢個total look。

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當日Sam帶Lucy欣賞畫展，配襯一身型格休閒打扮，跟一眾朋友見面，兩父女又在名畫前影相打卡，pose好鬼馬，Sophia笑指：

原來，呢兩父女走出嚟都係負責搞笑㗎喎，各自各精彩。

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責任編輯：王明芳