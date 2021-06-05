【變種病毒】林文健：本港外防輸入全球最嚴謹　惟疫苗接種率低易被攻陷

▲ 衞生防護中心總監林文健呼籲市民盡快接種疫苗，防止第5波疫情爆發。（陳永康攝）

本港連續42日無本地不明源頭個案斷纜，衞生防護中心公布今日新增一宗確診感染，為不明源頭個案，涉及一名17歲女學生，感染N501Y英國變種病毒。

被問到本港外防輸入是否有漏洞，衞生署衞生防護中心總監林文健回應指，本港香港外防輸入可以說全球最嚴謹做法，一方面有將外國及地區按4個組別分類，從風險較高地區到港人士都需要接受21日檢疫，要求較世界大部分地方長。另一方面，本港要求入境人士出發前有核酸檢測結果，機場實施檢測待行、閉環管理等，措施十分緊密。

不過，他指本港會否爆發第5波疫情，要視乎其他地區和國家情況如何，例如最近周圍本來較少個案的地區都被變異病毒株攻陷，形容威脅迫在眉睫。即使本港市民在勤洗手、戴口罩等已做得好好，但問題在於接種疫苗比率仍然偏低，從周邊地區經驗好易見到，當接種率水平不夠，一有病毒走漏進入當地，就會攻陷整個社區。

他又形容，印度及台灣受到變異病毒株衝擊的情況，「可謂滿目瘡痍，令人矚目驚心。」他強調市民需要盡快接種疫苗，建立免疫屏障，才能有效杜絕下一波疫情來臨。

他續指，希望市民理解，香港採購的兩款疫苗已是世界最好的兩種平台的疫苗，包括滅活及mRNA疫苗，世衞的流行病學期刊已確認有關的中和抗體產生及真實世界數據，證明復必泰及科興都有效應對變種病毒株。

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記者：徐紹軒