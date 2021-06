▲ 姜濤長假後似清減了。(攝影:陳家瑩、梁樂欣)

ViuTV音樂節目《Chill Club》闕播近兩年,今晚節目把舞台由錄影廠搬到旺角麥花臣場館,舉辦《Chill Club A New Stage》,入場觀眾約1100名,可以現場睇姜濤、陳卓賢、林家謙、林二汶、Serrini、李幸倪的卡士演出。

今晚演出陣容,也是早前ViuTV音樂頒獎禮《Chill Club年度推介20/21》的年度男女歌手金銀銅獎竹旳得主,因此可說是頒獎禮的後續演唱會。

▲ 姜糖一早應援。(攝影:陳家瑩、梁樂欣)

今次MIRROR只派出姜濤和陳卓賢演出,仍有大量二人的粉絲撐場,開場前應援團隊已集結場館,為偶像打氣。

今晚也是姜濤早前網上放負,並因身體不適休息十日後,再度現身表演場合,現場所見,姜濤顯較前瘦了,但狀態不俗。

開場先由林二汶演出《最後的信仰》幾首熱作,之後姜濤、林家謙和Ian出場合唱了at 17《The Best is Yet to Come》。

其後由Ian再獨唱《鯨落》多首個人大熱作。

記者:陳家瑩、梁樂欣