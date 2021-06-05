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【Chill Club演唱會】Gin+Serrini+二汶唱MIRROR飲歌 姜濤台上親解放負原因

娛樂 22:27 2021/06/05

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Serrini跟姜濤合唱。（攝影：陳家瑩、梁樂欣）

ViuTV音樂節目《Chill Club》闕播近兩年，今晚節目把舞台由錄影廠搬到旺角麥花臣場館，舉辦《Chill Club A New Stage》，入場觀眾約1100名，可以現場睇姜濤、陳卓賢、林家謙、林二汶、Serrini、李幸倪的卡士演出。

今次MIRROR只派出姜濤和陳卓賢演出，仍有大量二人的粉絲撐場，開場前應援團隊已集結場館，為偶像打氣。

Ian和姜濤唱出《另一個諾貝爾》。（攝影：陳家瑩、梁樂欣）

【Chill Club演唱會】姜濤放假後首現身演出 Ian+林家謙年度得獎歌手合唱

今晚也是姜濤早前網上放負，並因身體不適休息十日後，再度現身表演場合，現場所見，姜濤顯較前瘦了，但狀態不俗。

Ian今晚solo時段先後唱出《鯨落》、《想自由》和《DWBF》，將生日的他，現場有不少支持者拉隊撐場，聲勢頗強。

之後Serrini、二汶和Gin Lee合唱了MIRROR《IGNITED》搞熱氣氛，然後再到姜濤個人時段。

    點擊圖片放大
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明顯消瘦了的姜濤，唱出了《Master Class》、《孤獨病》和《一號種籽》，其中《孤獨病》是首次現場演出。

其後姜濤有感而發，台上解釋早前放負原因，道：「可能我之前不夠相信自己。」台下姜糖們大叫：「我們相信你！」

之後姜濤回復開朗，跟二汶、Gin Lee、林家謙、Ian、Serrini合唱多首Medley，現場氣氛高漲。

記者：梁樂欣、陳家瑩

同場加映：MIRROR演唱會

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