【Chill Club演唱會】獲花姐准許跟Ian拖手 Serrini因一事取消林家謙IG

▲ 林家謙被Serrini取消追蹤IG。

ViuTV音樂頒獎禮《Chill Club年度推介20/21》的得獎者MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian）、林家謙、林二汶、Serrini（梁嘉茵）、李幸倪於旺角麥花臣場館參演《Chill Club A New Stage》，吸引不少樂迷觀看。

老友鬼鬼的林家謙和Serrini於演唱會完結後接受TOPick訪問，分享是次表演的感受，更大爆早前Unfollow了對方的IG。

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▲ （陳家瑩 攝）

Serrini跟Ian姜濤開心

被問到這次為何沒有合唱時，林家謙反問：「我們沒合唱嗎？」Serrini說：「好像是沒有。因為我只顧跟姜濤和Ian很開心，完全不記得有另一位男人的存在，今天很滿足。」

林家謙亦不惶多讓指：「我跟二汶和Gin Lee也很開心，我也不記得原來有這麼多女歌手。」

Serrini笑言：「感覺就如一位熱心公益的女人捐了很多錢來舉辦這個活動。」林家謙指：「那麼你真的有很多錢，真的很有錢，全身也是鑽戒。」Serrini回應他：「你也不差。」

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▲ （梁樂欣 攝）

Serrini這次有機會跟MIRROR成員姜濤和Ian一起合唱，她說：「我本來如『一碌木』般在此，以及只敢旋轉。花姐跟我說可以跟他們有點交流及接觸，甚至乎走的時候可以像一個姐姐拖着一個小朋友走。」

林家謙問：「你肯定是姐姐？」Serrini沒好氣地說：「姨姨。」林家謙則說：「妹妹。」

▲ （陳家瑩 攝）

Serrini又謂：「合照不夠膽撓手。那麼多Fans，怕他們的妹妹生氣，保持距離。我覺得要宣揚一個很重要的訊息，所以事情都要問過才去做，如果對方覺得OK便可去做。」

林家謙問：「是嗎？平時也有嗎？」Serrini回應：「我有的。」

▲ （陳家瑩 攝）

林家謙台上忘詞

談到兩位「出巡」到觀眾間表演，林家謙認為：「OK的，但去到鋼琴的部份時其實有個災難，大家未必知道，鋼琴（的Key）低了半度，所以我一彈的時候便跟Band的Key不同，你想想那災難是會很大，因為大家相差半度是很撞的。」

他緊張指：「Band也發現低了半度，但沒辦法了，因為已彈下去很難突然升回。他們很快便轉了另一個Key一起彈，但另一首歌彈回原Key，所以我自己轉了，腦內不停地轉Key，歌詞都忘記得七七八八了，很恐怖。」

這次的《Chill Club: A New Stage》集多位唱得之人同台演出，林家謙謂：「百花齊放的感覺，一個騷內有不同的歌手在發揮不同的作用，在做其專長的事情。（望向Serrini）你專長是甚麼？」

Serrini回應：「著衫。」林家謙說：「對了，就如捐錢的女士。」Serrini指：「你也很擅長，在街上不會被認出。」身穿藍白色服裝的林家謙自嘲：「一向也是這樣。我好像ViuTV的朋友，今天『痴地』了。」

▲ （陳家瑩 攝）

Serrini日前舉行「考試」，要求粉絲購票前先通過考核，林家謙取笑自己：「當然拿不到滿分，一分也偷笑。」

Serrini突然爆料指：「我們沒有Follow大家（IG）。」林家謙也踢爆她：「對，她Block了我。」Serrini解釋：「有一次不小心Block了他。有位朋友問我為甚麼Unfollow了大家，我說沒有。因為我試試Block了他去試一個新的Function。」

林家謙問她：「好好玩嗎？」Serrini說：「怎料真的Unfollow了大家。」林家謙裝作生氣指：「我不會Follow你。」Serrini指：「因為處女座很記仇。」林家謙說：「除非你幫我㩒回。」

▲ （IG圖片）

談到林家謙的粉絲為他慶祝出碟一周年，Serrini說：「我慶祝他出碟一周年就是推出我的碟。」林家謙未有理會Serrini：「粉絲製作了一些小禮物並Give Away，他們都很有心，很愛這隻碟。」

Serrini趁機宣傳新碟：「我沒有買他的碟。我打算6月7日送他我的新碟，叫《Gwendolyn》，也會有Physical的碟，內裏的歌很好聽。」

記者：梁樂欣、陳家瑩

同場加映：姜濤專訪