【Chill Club演唱會】Ian感謝Hellosss應援慶生 姜濤小休後復出剖白內心

▲ 姜濤及陳卓賢（Ian）於《Chill Club: A New Stage》完結後齊齊受訪。

ViuTV音樂頒獎禮《Chill Club年度推介20/21》的得獎者MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian）、林家謙、林二汶、Serrini（梁嘉茵）、李幸倪於旺角麥花臣場館參演《Chill Club A New Stage》，吸引不少樂迷觀看。

MIRROR成員姜濤和陳卓賢於演唱會後雙雙接受TOPick訪問，二人異口同聲表示很享受與Serrini一起同台合唱。

【Chill Club演唱會】Gin+Serrini+二汶唱MIRROR飲歌 姜濤台上親解放負原因

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消瘦了的姜濤，唱出了《Master Class》、《孤獨病》和《一號種籽》，其中《孤獨病》是首次現場演出。

姜濤認精神緊張

其後姜濤有感而發，台上解釋早前放負原因，道：「可能我之前不夠相信自己。」台下姜糖們大叫：「我們相信你！」

休假後首次演出的姜濤坦言：「其實也很緊張，可能因為之前休息了一段時間，反而有少許不太適應，但身體是休息充足的，只是精神上有點緊張。」

姜濤和Ian跟林家謙、林二汶、Serrini和李幸倪首度於台上合唱，為樂迷帶來不少新鮮感。

Ian很享受跟Serrini合唱，「因為那首歌本來也是自己很喜歡的一首歌。我們平常很少機會跟女歌手合唱。今次能夠去唱而且是Live，便覺得很開心、很好玩。Serrini也是很Outgoing，能帶動氣氛的，很有Energy。跟她唱的時候都覺得整個氣氛都很開心。」

【Chill Club演唱會】姜濤放假後首現身演出 Ian+林家謙年度得獎歌手合唱

▲ （陳家瑩 攝）

Ian獲花姐準許身體接觸

姜濤認同Ian：「我也很享受跟Serrini合唱，她是一個不會令你很緊張的人。本來很緊張，但她一上來便給了我Energy。」

他笑言Serrini有刻意過來問能否有身體接觸，「當然我們也很開心，因為她擔心，（叫她）放心放心，沒事沒事，隨便隨便。」

Ian笑說：「她特意來問花姐可不可以，也很得意的。」

▲ （梁樂欣 攝）

《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》於上月舉行，當時MIRROR成員都爭着要逗Ian的下巴，林家謙今次也趁合唱機會逗其下巴，令樂迷尖叫聲四起。

Ian笑謂：「相信是跟之前的Trend沒關係，只是家謙是心血來潮想逗我下巴。」

他又認為：「之前的MIRROR演唱會，就算有合唱或合作環節，也是跟MIRROR自己的隊友。但今次很好，可以跟其他前輩、其他男女歌手一起合唱，一起做這個演唱會，很開心，可以從中學習及累積經驗。」

姜濤謙稱自己的狀態麻麻，「很多地方也唱錯歌詞，而且有點不夠氣，但我精神上也OK的，我之後會看回Playback。」

Ian感謝粉絲課金慶生

六月九日生日的Ian獲一眾Hellosss（Ian粉絲）為他課金慶生，於九龍塘、佐敦、尖沙嘴、太子、旺角、觀塘、九龍城及荃灣的巴士站落燈箱廣告。

Ian多謝Hellosss的心意：「最近工作很忙，我也想出去看看（燈箱），去打個卡。收到很多Fans，他們都很好，特意去跟廣告合照再Send給我看，很感動和很開心，也多謝他們為我做這麼多去慶祝我生日。」

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《調較你MIRROR》將於星期一（6月7日）首播，姜濤和Ian都期待全員團聚齊齊觀看節目。

Ian：「（一起看）當然是好的，我們相約一起看首播便會邊吃邊看。」姜濤興奮指：「我覺得是阿Jer請客，因為他之前也答應過請食飯，不如趁這次機會。」

Ian和應：「這餐飯好像也欠了一段時間。」姜濤說：「阿Jer願意請我們，定必會聚在一起順便看。」

Ian將全員看節目的責任拋到阿Jer身上：「所以成不成事還看阿Jer了。」姜濤叫大家幫忙Tag阿Jer：「請各位網民積極參與。」Ian配合指：「我們公開呼籲。」

記者：梁樂欣、陳家瑩

同場加映：陳卓賢專訪