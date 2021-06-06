【情已逝】相愛13年前妻提離婚極速有新歡　港男5年後未死心︰夠戇居嗎

▲ 有港男離婚5年後，仍在等待前妻離婚。

婚姻關係有賴夫婦二人同心經營，恩愛夫妻都敵不過時間洗禮？近日一名男網民於網上討論區分享，他與前妻原本拍拖、結婚走過13年，一起經歷患難，可是前妻提出離婚，離婚後極速有男朋友。男網民即使事隔5年後仍在等待前妻，問其他網民「夠戇居嗎？」不少人鼓勵他放下前妻過新生活。

前妻自覺仍有市場離婚

該名男網民本周二（1日）於「香港討論區」，以「拍拖九年，結婚四年，然後離婚」為題發文，表示與前妻在外國讀大學時認識，畢業後二人回港努力工作儲錢，最終順利結婚。不過，在結婚4年後，前妻卻出現變化︰

佢同我講發現原來自己仲有好大市場，然後就開始出去玩，晚晚都好夜先返。

後來前妻欲離婚，樓主亦決定放手，感嘆「愛一個人，不需要擁有她，而係只要見到她快樂就好了」。就在他們離婚後的一個月，他從朋友口中得知前妻已有男朋友，他一度心死祝福對方，可是︰

過了五年，我仍然是在等她。夠戇居嗎？

難以發一段展新感情

樓主留言補充，前妻是他第二個女朋友，當時大家都是窮學生一齊捱苦，之後生活改善了，他們能過上中產生活。他有感二人相處時間長，最後卻得到離婚的結局，令他覺得可惜。離婚初期他仍忍不住發短訊給前妻關心她的生活，不過他慢慢地感覺對方未必想他問，於是他沒再問下去。反而現在前妻每隔幾個月，會問他一些零碎事。

離婚5年來，樓主曾嘗試與其他女子發展，不過「唔知道係唔係被傷過嘅關係，我就係唔想再發展一段新嘅感情。」他一直寄情工作，現在事業平穩，平日沒甚麼，只是到特別日子會較感觸，他心中疑問前妻「應該未再婚卦？」

網民︰女人走咗唔會返

網民看到樓主的經歷都很同情，鼓勵他放下前妻，投入另一段關係，留言「咪傻啦！她不會再回來的，move on啦」、「你唔放過自己，命運俾個十倍好（女仔）你都受唔到」。點撃看更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳