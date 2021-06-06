【新冠肺炎】消息：染變種病毒17歲少女母親確診及胞姊初步確診　另有約6宗輸入個案

▲ 消息指今日新增約7宗確診個案。

本港昨日（5日）新增一宗不明源頭個案，涉及一名17歲少女，檢出帶英國變種病毒。消息指，今日新增約7宗確診，包括17歲少女的母親，而其胞姊初步確診，另有約6宗個案均為屬輸入個案。

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衞生防護中心昨公布，涉事17歲女學生居天水圍天盛苑盛譽閣，就讀天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，最後一日上學為6月2日。她當日有喉嚨痛及咳嗽，3日出現發燒，到天水圍門診看醫生，留下的深喉唾液樣本陽性，體內病毒含量高（CT值為18），而該樣本對於N501Y變異病毒株陽性， 對於E484K及L452R變異病毒株則呈陰性。她在4日入院，留下的上呼吸道樣本同樣為陽性。詳情即看：【下一頁】

另外，涉事少女的母親亦為初步確診個案，該母親為家庭主婦，除5月29日與女兒一同活動外，亦曾到九龍新界多處及食肆，將向有關地方發出強制檢測公告。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩