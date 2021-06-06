【聲夢傳奇】姚焯菲少女心《戀愛預告》受讚 譚詠麟親示範黃奕斌唱《側面》【有片】

▲ 譚詠麟大讚姚焯菲。

《聲夢傳奇》昨晚（6月5日）第8集，以80、90年代金曲為主題，並請來樂壇校長譚詠麟任主理人，除跟克勤合體唱歌，譚校長並親自落場訓練學員。昨晚阿倫又落場親自作指導，讓大部分屬00後的學員掌握80年代金曲的韻味和技巧。

今集以金曲為主題，藍紅兩隊各有5位學員進入下一輪比賽。而特別嘉賓譚校長跟李克勤合體齊做主理人，親自落場訓練學員。

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第五輪比賽，共5個回合。藍紅兩隊每個回合各自派出一位學員對戰，25位專業評審進行評分，得分較低的一位會即時進入危險區。累計輸得較多回合的一隊，就由該隊導師淘汰在危險區內的1位學員。

節目開首由譚詠麟並與10位學員在清晨一邊跑步，一邊唱歌練氣，李克勤亦到場為大家打氣。眾人雖感辛苦，也努力學習。

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到比賽第一回合，藍隊鍾柔美（Yumi），紅隊黃奕斌（Hugo）各表演跳舞，Yumi演繹Cookies的歌曲《心急人上》，Yumi譚校長看完表演後大讚Yumi：「又跳得又唱得！」

▲ Hugo演繹《側面》。

至於Hugo則選唱張國榮的經典金曲，譚詠麟賽前向Hugo分享心得，示範如何運用眼神及表情演繹歌曲。譚詠麟示範哥哥的台風，擺出兩手郁動，稱：「學張國榮最重要眼神，你欠了挑逗，哥哥好識這些。」校長的台風相信取自《無心睡眠》，又似其電影《黃飛鴻笑傳》。

Hugo演出後，卻被評審Eric Kwok狠批不夠性感，資深音樂人John Laudon也稱：「這首歌是dirty song，你就冇這種感覺。」結果藍隊以19比6暫時領先。

林君蓮欲突破被批評

在第二回合，藍隊派出林君蓮（Kaitlyn），紅隊則派出詹天文（Windy），Kaitlyn想加插新嘗試，選了關淑怡的《繾綣星光下》出戰，中間並加插了兩段原曲的法文，當初被阿倫大讚，可惜卻被評審陳奐仁稱：「演出大力了，製造多餘瑕疵！」

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至於詹天文（Windy）以謝霆鋒的《非走不可》迎戰，不過JW王灝兒指這首歌不適合Windy唱，因低音位不是指專長，Windy坦白歌是自己音樂老師揀，但她想証明自己不只識唱高音，故選唱低音比較多的歌曲。

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Chantel騷唱功

此集最後回合，紅隊派出姚焯菲（Chantel）出戰。14歲的Chantel選了陳百強《戀愛預告》，排練時未能理解歌曲的意思，李克勤及JW親自分享，克勤更教Chantel加強「Sweet」效果，指「你這個年齡要有這種感覺！」

經多位導師指導，Chantel唱出實力，令譚詠麟大讚：「前面個停頓係咪JW教你？頭幾句你就駕馭了首歌，我見到一塊翡翠！」

同場加映：Gin Lee訪問