【疫苗接種】羅致光指本港院舍接種率非常低　探訪等安排或放寬無期

▲ 勞工及福利局局長羅致光表示香港院舍接種率非常低。（資料圖片）

新冠疫苗計劃開展已有3個月，勞工及福利局局長羅致光表示，截至上月31日，本港院舍已接種最少一劑新冠疫苗的住客僅有2261人，佔全港院舍住客約3%；已接種最少一劑的員工有9368人，只佔總數約23%。他認為本港院舍接種率非常低，探訪安排等可能放寬無期。

羅致光今日（6日）發表網誌，指英國 截至4月4日， 注射最少一劑疫苗已達至94.1%，而員工比率為78.9%； 加拿大安大略省當局估計， 截至5月30日，97%的院友已完成疫苗注射，另有89%員工已注射最少一劑疫苗，當地亦於上月31日，發通告要求所有院舍於今年7月1日前提供每一劑疫苗注射證明等。

本港方面，羅指，截至5月31日，注射最少一劑的住客只有2,261人，員工為9,368人，分別佔3%及23%，當中已包括參與「院舍外展接種安排」並已注射最少一劑疫苗的324名住客及53名員工。他說，香港院舍的疫苗注射進度，可說是相形見絀。

他又指，雖然港府沒有考慮強制院舍員工注射疫苗，但與英、加比較，香港院舍接種率非常低，沒有理由相信本港安老院院友身體狀況會較差，以至絕大部分不宜接種，當局須檢視問題所在及調整策略，增加院友及員工接種率，否則觀乎新冠肺炎或成地球風土病，探訪安排等可能放寬無期。

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責任編輯：郭詩詩