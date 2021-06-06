  • 28°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 00:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】羅致光指本港院舍接種率非常低　探訪等安排或放寬無期

社會 10:41 2021/06/06

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

勞工及福利局局長羅致光表示香港院舍接種率非常低。（資料圖片）

新冠疫苗計劃開展已有3個月，勞工及福利局局長羅致光表示，截至上月31日，本港院舍已接種最少一劑新冠疫苗的住客僅有2261人，佔全港院舍住客約3%；已接種最少一劑的員工有9368人，只佔總數約23%。他認為本港院舍接種率非常低，探訪安排等可能放寬無期。

羅致光今日（6日）發表網誌，指英國截至4月4日，注射最少一劑疫苗已達至94.1%，而員工比率為78.9%；加拿大安大略省當局估計，截至5月30日，97%的院友已完成疫苗注射，另有89%員工已注射最少一劑疫苗，當地亦於上月31日，發通告要求所有院舍於今年7月1日前提供每一劑疫苗注射證明等。

本港方面，羅指，截至5月31日，注射最少一劑的住客只有2,261人，員工為9,368人，分別佔3%及23%，當中已包括參與「院舍外展接種安排」並已注射最少一劑疫苗的324名住客及53名員工。他說，香港院舍的疫苗注射進度，可說是相形見絀。

他又指，雖然港府沒有考慮強制院舍員工注射疫苗，但與英、加比較，香港院舍接種率非常低，沒有理由相信本港安老院院友身體狀況會較差，以至絕大部分不宜接種，當局須檢視問題所在及調整策略，增加院友及員工接種率，否則觀乎新冠肺炎或成地球風土病，探訪安排等可能放寬無期。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【變種病毒】新增一宗確診個案　17歲少女染英國變種病毒屬源頭不明個案
16:32 2021/06/05
【變種病毒】新增一宗確診個案　17歲少女染英國變種病毒屬源頭不明個案
【變種病毒】不明源頭17歲少女母親初步確診 行蹤涉九龍新界多處及食肆
17:08 2021/06/05
【變種病毒】不明源頭17歲少女母親初步確診 行蹤涉九龍新界多處及食肆
【變種病毒】林文健：本港外防輸入全球最嚴謹　惟疫苗接種率低易被攻陷
18:35 2021/06/05
【變種病毒】林文健：本港外防輸入全球最嚴謹　惟疫苗接種率低易被攻陷
【新冠肺炎】消息：染變種病毒17歲少女母親確診及胞姊初步確診　另有約6宗輸入個案
12:07 2021/06/06
【新冠肺炎】消息：染變種病毒17歲少女母親確診及胞姊初步確診　另有約6宗輸入個案

你可能感興趣

【變種病毒】新增一宗確診個案　17歲少女染英國變種病毒屬源頭不明個案
16:32 2021/06/05
【變種病毒】新增一宗確診個案　17歲少女染英國變種病毒屬源頭不明個案
【變種病毒】不明源頭17歲少女母親初步確診 行蹤涉九龍新界多處及食肆
17:08 2021/06/05
【變種病毒】不明源頭17歲少女母親初步確診 行蹤涉九龍新界多處及食肆
【變種病毒】林文健：本港外防輸入全球最嚴謹　惟疫苗接種率低易被攻陷
18:35 2021/06/05
【變種病毒】林文健：本港外防輸入全球最嚴謹　惟疫苗接種率低易被攻陷
院舍 加拿大 英國 香港 勞工及福利局 羅致光

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶