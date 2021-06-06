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【疫苗接種】張建宗：學校教職員接種率只約18% 　會盡快公布青少年接種「復必泰」疫苗安排

社會 10:52 2021/06/06

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張建宗指會盡快公布青少年接種「復必泰」疫苗安排。（資料圖片）

政府批准降低「復必泰」疫苗接種年齡下限至12歲，政務司司長張建宗今（6日）在網誌表示，相關安排會盡快公布。根據學校提交的資料，學校教職員的整體接種率只有約18%，包括完成兩劑疫苗或計劃或已接種第一劑疫苗的人士，呼籲及協助學校教職員盡早接種疫苗。

張建宗指，新冠疫苗顧問專家委員會認為，降低復必泰疫苗接種年齡的效益大於風險，可保護青少年免受新冠病毒感染，亦有助他們盡早回復正常的校園和日常生活。他稱，自疫情爆發以來，香港市民保持高度的防疫意識和遵守防疫措施，但這不足以讓香港從疫境走出來，強調要提升香港的「抗疫力」，一定要靠市民廣泛接種新冠疫苗。

另外，中學文憑試下月21日放榜，政務司司長張建宗說，今年報考文憑試的總學校考生人數為43,994人，而全日制經本地評審的本地專上課程學額有約48,600個，足以滿足所有符合相關入學要求的學校文憑試考生在本港升學，以及提供多元的升學選擇。

他建議應屆文憑試學生為放榜作好準備，依從個人興趣、需要和性向選擇合適的路向，規劃前路，盡展所長，實現人生抱負。他認為，香港教育界有一個很扎實的科研基礎，相信憑著其高等教育在教研方面的優秀表現，香港將會在粵港澳大灣區發揮一定優勢。

同場加映，鼻瘜肉徵狀似鼻敏感，嚴重可影響呼吸，即看：

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記者：陳麗娜

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