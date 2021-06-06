【疫苗接種】楊潤雄稱將為師生及家長多作解說　或提供到校接種及旅遊巴接送到疫苗接種中心打針

▲ 教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

港府早前公布，BioNTech復必泰疫苗的接種年齡由16歲將會下調至12歲。教育局局長楊潤雄表示，將與教育界商討接種安排，考慮會視乎學校環境，決定安排人員到校為學生接種疫苗，或到學校附近疫苗接種中心打針，強調當局會為師生及家長多作解說。

楊潤雄今日（6日）於電視節目《講清講楚》時指，由於12至17歲的人士均未成年，當局會就疫苗接種一事對學校、學生及家長多作解說；另有不少醫療機構及專家表示樂意到校解說，指如學校認為有需要，當局會盡量安排。他強調，打針是對自己及家人的保護，目標是希望所有可以打針的人均會接種疫苗，令學校更安全，並提升全日復課的可能性。

他又指，當局會與教育界討論如何方便學生接種疫苗，因復必泰疫苗在儲存等方面較繁複，會視乎學校的環境，決定安排旅遊巴接載師生到疫苗接種中心打針、為學校安排預留打針的時段、到校接種服務等，另歡迎家長與學生一起接種疫苗，會研究相關安排。



至於可否在9月新學年前安排有關服務，楊說會視乎情況彈性處理，因每間學校的情況不同，需與學界商討；又指過往考慮學校可否全面提供面授課堂是考慮本港疫情及學校的安全程度，

如果有一間如學校好多老師及同學都已打針，環境理應是安全了，當局會考慮他們會否容許有更多活動可做，相關學校可以做的事應會比打針率較低的學校多，如有第5波疫情的爆發，學校在活動及因疫情而需收緊情況，可能會有分別。

根據全港約2,000所學校提交的資料，學校教職員的整體新冠疫苗接種率只有約18%。楊指，有關數據與社會的整體接種率相約，又指同一調查中得知有逾2成教職員將會打針。他說，港府近日全城推廣接種疫苗運動，加上商界提供不同接種疫苗的誘因，認為在社會的氣氛帶動下，會提高疫苗接種率。

問及教職員是否有義務接種疫苗，他表示社會期望是老師作為教育工作者應要保護學生，認為老師應以身作則接種疫苗，並向學生解釋打針的好處，惟明白有部分教職員因個人原因或未可接種疫苗，故有部分學校願做恆常檢測，令更多學生可以上學。他又指香港不缺疫苗，加上接種年齡已可下調，盼教育界可以一同推廣接種疫苗。

打針在我們角度來說是應該要做的，如果大家都同心覺得，理論上每一個人都應該接種，尤其是教師有保護學生的責任時，這不應是構成師生的衝突，另應互相體諒不能接種疫苗的人士。

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記者：郭詩詩