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【復必泰疫苗】陳肇始：庫存使用期今年8月中屆滿　正考慮延遲付運或捐贈其他地方

社會 11:16 2021/06/06

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陳肇始指，一刀切放寬防疫措施招易疫情反彈，當局以接種疫苗為放寬社交距離措施基礎。（資料圖片）

食物及衛生局長陳肇始今（6日）表示，目前庫存的「復必泰」疫苗的使用期將會於今年8月中屆滿，如接種量不足以抵銷庫存，將浪費珍貴的疫苗，政府會根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的劑量，正與藥廠商討如何處理剩餘的疫苗，包括延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或考慮通過世界衞生組織將疫苗捐贈其他地方。

陳肇始在網誌指出，變種病毒株亦具更高傳染力及可能引致更嚴重情況，一旦出現第5波疫情，將有機會於短時間內急劇擴散，在疫苗接種率未夠高時，一刀切全面放寬社交距離措施，很容易導致疫情反彈。她舉例台灣最新的疫情，確診數字在短時間內由累計的1,000多宗升至超過9,000宗，指政府會以「疫苗氣泡」為基礎放寬社交距離措施，恢復更多社交及經濟活動。

她強調疫苗生產、品質控制、運輸物流等程序需時，預計即使稍後市民對疫苗需求突然大幅增加，相關疫苗亦將無法在本年內獲得補充，呼籲香港市民把握時間，盡早接種新冠疫苗。

同場加映，鼻瘜肉徵狀似鼻敏感，嚴重可影響呼吸，即看：

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記者：陳麗娜

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