【疫苗爭拗】未來奶奶怕帶菌入屋逼打疫苗　港女不滿鬧分手：講到明唔打

▲ 一名港女在網上討論區大呻被未來奶奶逼打疫苗。

近日不少機構推出疫苗獎賞計劃，鼓勵市民接種新冠疫苗。然而，某些市民對疫苗成效及穩定性存疑，保持觀望態度。一名港女於網上討論區「Dcard」發文，指未來奶奶因害怕染疫，強逼她打疫苗。港女明言「未有穩定嘅疫苗出現之前唔會打」，可是未來奶奶仍三番四次要求她接種疫苗，令她大為不滿而鬧分手。

港女在文中指出，她與男友家人關係不錯，不時到對方家中吃飯。近日她男友爸爸染病，為免她「帶菌入屋」，未來奶奶要求她打疫苗。港女明言自己未有接種疫苗的打算，因「由細到大打完疫苗都會病好耐，所以打咩針都好小心」，然而未來奶奶仍多次追問「打咗疫苗未？」，令她甚為反感。

港女不滿鬧分手

她原以為男友會理解此狀況，怎料男友某日突詢問「你真係唔諗住打疫苗咩？」，還指自己已向媽媽爭取，不一定接種科興疫苗，「打復必泰都得」。港女指她與男友原已論及婚嫁，卻在接種疫苗上出現意見分歧，「點講都講唔掂」，打算分手。

帖文引來網民熱議，反應兩極，有網民認為港女應接種疫苗，「去打啦！你咁嘅情況唔打唔得」、「呢個情況要打好合理啊，睇唔到你有咩原因比男朋友爸爸嘅健康甚至性命更重要，令你唔打疫苗」；亦有網民認為不應妥協，「打疫苗始終有風險，唔係人人都適合打」、「打唔打都係要自己去決定，你唔想打就唔好打，但同時就要避免同佢家人接觸，尊重返人地」。

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責任編輯：王明芳