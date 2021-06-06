【無奈婚禮】夫婦搞Hello Kitty主題婚禮　新娘換7套禮服一臉不爽成焦點

▲ 夫婦搞Hello Kitty婚禮，但新娘一臉不爽。

婚禮是情侶結成夫婦的神聖日子，相信不少人都希望擁有難忘的婚禮，因此對於場地布置、服裝等都要求盡善盡美。印尼近日就有一對夫妻，舉辦了一場以Hello Kitty為主題的婚禮，一般人都會以為是女生的要求，不過，從照片可見，新娘目無表情，與可愛的場景有巨大反差，令人不禁懷疑，喜歡Hello Kitty的可能是新郎。

▲ 新人連禮服也印有大量Hello Kitty。（影片截圖）

近日在Tiktok上，有用戶上載了一段印尼夫婦婚禮的片段，整個婚禮上都是滿滿的Hello Kitty，場地布置、小飾物等都有大量Hello Kitty，背景還有穿著禮服的Hello Kitty，少女心滿滿。

而當日新郎新娘亦穿著多套印有Hello Kitty圖案的禮服，有粉紅色和藍色。即使穿著傳統禮服，也在Hello Kitty背景前拍照，新人還擺出不同姿勢。

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新娘目無表情

不過，最耐人尋味的是，新娘在這個大喜日子，竟然目無表情，甚至一臉不爽，旁邊的新郎反而有點笑容，但有些照片不知是否受新娘氣場所影響，新郎也不敢表現得太興奮。

新娘的表情成為網民焦點，有網民認為，喜歡Hello Kitty的可能是新郎，甚至想出這個Hello Kitty婚禮，但新娘就似乎不太受落。有網民笑言，完全感受到新娘的無奈和傷感。

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責任編輯：王明芳