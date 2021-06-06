【打針獎賞】商界冀吸引5成市民接種　學者倡設賠償制度恢復接種信心

▲ 香港中華廠商聯合會會長史立德。（資料圖片）

政府5月31日起展開「全城起動、快打疫苗」運動，希望在未來3個月大幅提升接種疫苗比率，讓社會早日回復常態。不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃，包括送樓、送百萬簽帳額等，鼓勵市民接種新冠疫苗。有商界代表出席電台節目時，期望計劃可吸引最少一半市民接種，有飲食業代表現時有數以千間計食肆參與，部分會酌情為未能接種者提供折扣優惠，亦有學者建議設保險制度，為接種後現異常反應者提供賠償；另有專家認為當局不全面公布接種後的死亡數字，更加會讓市民對接種沒有信心。

建議政府舉行每星期抽獎鼓勵市民接種、香港中華廠商聯合會會長史立德表示，業界拿血汗錢出來鼓勵市民接種，為的是突破低接種率的樽頸位，令商界回復正常貿易，期望獎賞計劃可吸引一半市民接種，最佳為七成；指孕婦等高危人士因健康因素未能接種屬無奈的情況，惟抽獎前題是接種疫苗須遵守規矩。

醫學會會長蔡堅認為獎賞計劃有助提高接種率，惟達4成多已屬理想情況，指本港一直維持低水平的接種率，源於疫情有效地被控制。

稻苗學會主席徐汶緯稱，飲食業界對計劃反應正面，現有數以千間計的食肆參與，指有餐廳會酌情為同桌食客部分人已接種，部分人則沒有的情況提供優惠，強調疫苗不是政府製造，接種疫苗後出現異常事件，市民不應是對政府失去信任，而是對藥廠，希望市民能公平看待事件。

他亦不贊成當局於第5波疫情時，限制未接種疫苗者進入餐廳等處所，認為現時只有2成人已接種，「8成人不能光顧食肆，不能光顧商界」，變相懲罰業界，指反而要加大力度鼓勵市民接種疫苗，提供誘因如光顧則可獲醫療劵等。

樹仁大學輔導及心理學系助理教授劉喜寶指，早前進行的研究顯示，提供誘因的金額越高令市民越抗拒接種，會質疑「枝針的質素是怎樣的呢？」，稱要鼓勵市民當局可參考外國設立的保險制度，接種後若出現異常反映，可獲保險公司賠償。

另外，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會宣布，個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯的情況下，才作出公布。蔡堅指出，當局公布越詳盡的數據市民才越有信心，越掩蓋數據只會令市民產生更多疑慮，指政府抗疫出現不少「蝦碌」情況，令市民對政府的抗疫工作失去信心，如倡議不應帶口罩，建議當局公布詳細的數字，挽回市民的信心，例如比較接種者與非接種者因長期病死亡的數字。

市民李先生表示，獎賞計劃對自身決定接種的決定變化不大，因接種新冠疫苗可能出現副作用，又指抽中千萬樓後又要裝潢，又未能即時折現，建議設立無條件的保險計劃，為出現異常反應者提供賠償。

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記者：陳麗娜