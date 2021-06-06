【恐怖柔道】7歲柔道童遭摔27次昏迷46天　父生日發文：兒子醒來是唯一願望

台灣7歲黃姓男童帷帷，今年4月上柔道班時，遭教練和師兄重摔27次，造成頭部重創，至今昏迷46天。不過，帷帷憑驚人意志力，於上月腦壓降到正常水平。而黃父近日生日，他昨（5日）深夜於社交媒體發文表示，生日唯一的願望就是兒子平安醒來。

▲ 爸爸上載兒子出事前照片。（facebook圖片）

爸爸生日盼兒醒來

黃父昨深夜在facebook發文指，6月1日是他的生日，而他的生日願望只有一個，就是「帷帷平安健康醒來」，這會是他最開心的一件事，他相信願望一定會實現，他亦感激醫院對兒子的照顧。

黃父婉拒外界捐款，但只要民眾認購他售賣的牙刷架，他就會捐出部分金額予弱勢團體，他透過facebook公布明細，寫明捐款給「台中慈馨兒少之家」。

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不少網民都繼續為帷帷集氣，紛紛表示，「相信帷帷會平安的醒來」、「祝帷帷早日康復，謝謝爸爸在帷帷處於困境中，還是願意救助社會」、「帷帷很勇敢，每天持續祈禱，希望眾人的祝褔能讓你早日恢復健康」。

教練遭起訴獲保釋

事發於4月21日，7歲男童帷帷參加了柔道館的免費課程，但剛上了2星期，在還未熟習基本動作時，就被何姓教練和師兄連摔了27次，期間男童不斷哀嚎求饒，但教練無視之餘，還冷血地說：「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔。」

直至帷帷的舅父發現，帷帷臉色發白、意識昏迷才緊急送院。醫院指出，帷帷到院時昏迷、抽搐、瞳孔放大、顱內出血，宣判帷帷腦死。家人原本打算放棄急救，但拔喉後，帷帷仍有呼吸心跳，醫生認為他求生意志強烈，鼓勵家人不要放棄。

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至於涉事的何姓教練，台中地檢署調查後，認為何男涉犯兒及少年福利與權益保障法、刑法之成年人對兒童傷害致重傷罪嫌，因此會起訴何男，目前台中地院批准何男以10萬新台幣（約2.8萬港元）保釋。

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責任編輯：王明芳