【好聲好戲】陳自瑤為成御用小三感委屈 Yoyo遭誤解20年：我真係似奸妃?【有片】

▲ 陳自瑤談20年演藝路。

入行超過20年的陳自瑤（Yoyo），近日因在《好聲好戲》出色表現，而令Yoyo人氣急升，陳自瑤日前接受《東張西望》訪問，談及演藝經歷，因過去常被公司派演小三、奸妃角色而被定型，Yoyo談到委屈一時感觸涙崩，幸近年終被觀眾認同有另一面。

Yoyo在節目被主持問到，是否想更早一點可獲觀眾認同，陳自瑤深吸一口氣道：「當然想。」她主動提到早前剛好看到關於自己的報導，講入行20年的演藝經歷。

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Yoyo稱：「我多年來不是演反叛少女，便是小三、奸妃，未必全部都是，但有七、八成角色如此，有些監製說不是刻意，只是覺得我合演這些角色。」她感觸道：「難道我真的似奸妃嗎？」

常被人誤解

陳自瑤又指常被人誤解：「我知好多觀眾心目中，會說我面目猙獰，眼神好兇，事實20年來不止觀眾，公司好多同事、監製，都是透過劇集去認識我，事實那不是我，自己只是用心去演好這些角色而已。」

去年憑《那些我愛過的人》人氣急升，雖角色有突破，Yoyo也指那不是她真人。「我平時不貪靚，也穿得好簡單，沒戲中華麗。」

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▲ 憑《好聲好戲》實力受肯定。

早前陳自瑤開設個人頻道，便是想展示真我一面。「我都想講一些自己的題材，開了YouTube頻道，不少人留言說看到另一個我，自己看著這些鼓勵留言，都忍不住哭了幾次。」Yoyo眼紅紅道。

初代宅男女神

陳自瑤早於2000年已以模特兒身份出道，當中拍過的CTI廣告最為經典，青春無敵。2004年，她加入TVB，出道作為劇集《赤沙印記@四葉草.2》，正式走進電視界。青春可人的標緻外表令觀眾留下深刻印象，是早期的「宅男女神」。

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2007年，她參與處境劇《同事三分親》飾演Kawaii，同樣是帶點刁蠻任性的妹妹類型角色，同樣受觀眾歡迎

2008年，Yoyo與比她年輕兩歲的王浩信合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》而結緣，二人在2011年結婚，陳自瑤正式成為人妻。2012年，Yoyo誕下女兒王靖喬，為照顧家庭而減少幕前演出，直到近年才開始接拍較重戲份角色。

不過，Yoyo有一段時間的演出未受注意，至2020年在劇集《那些我愛過的人》演錢莉媛一角獲大受好評，終由昔日的小妹妹成長至觀眾認同的實力派。

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