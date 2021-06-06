【公民科】楊潤雄指公民科非二元對立討論　望學生可多角度思考

▲ 教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

教育局推行通識科改革，並將科目取名為「公民與社會發展科」(官方簡稱公民科)，教育局早前公布公民科課程指引。教育局局長楊潤雄表示，公民科探究方向不限於二元對立，強調要培訓學生多角度思考；學校及教師應根據指引設計課堂並進行教學。

教育局早前公布公民科課程框架及指引，有業界指部分指引的原則當局解釋得不清楚，包括對探究方向不限於二元對立。楊表示，就算以往的通識科都不是二元對立的討論，而是希望學生可以做多角度思考，不限於只是「對」與「不對」的問題，而要考慮多角度因素包括歷史背景、法律、對不同群組的影響等。

他強調課程從來不只是一個正反的討論，又指有些人認為以往通識科只會提反對意見，而沒有正面建立一些解決方法案或全面考慮一個問題，故今次的課程指引特別提及有關問題，即不應限制每一件事上面只有正反的討論，而是希望學生可以全面及多各度考慮，透過多角度思維訓練學生有一個明辯慎思的能力。

他又以接種疫苗一事為例，指學生不應只討論打針的好處及壞處，應多角度思考包括接種疫苗對社會的影響、科學數據等，希望學生可得知世界正在發生甚麼事、為何其他地方的接種率高等，強調是要學生多角度思考，非簡單知道事情是好處或壞處。

他又指出，有關的指引作用是讓老師及學校根據其設計課堂並進行教學，而指引中亦有介紹課程的宗旨、目標、內容及教學方法等。現時學校是一個校本監管，學校、校長及管理層有必要跟蹤指引設計課程。

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記者：郭詩詩