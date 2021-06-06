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【國安教育】調查指逾4成學校未準備好推國安教育　93%學校冀教育局提供教材

社會 13:08 2021/06/06

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香港善德基金會一項調查顯示逾9成學校期望教育局提供國安教育教材及教學材料。（梁偉榮攝）

香港善德基金會一項有關學校推行國家安全教育情況的調查顯示，66%學校認為校內教師接受國安教育的專業發展不足夠，亦覺當局提供的相關專業支援不足，93%學校期望教育局提供相關教材及教學材料。

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調查於4月28日至5月16日進行，獲218間學校回覆，包括61間幼稚園、80間小學及77間中學，結果顯示46%受訪學校指整體上未預備好推行國安教育，包括在課程內容的剪裁、設計與編排上、教學工作統籌上未準備好。

部分題目亦反映學校認為在推行國安教育時相關支援不足，其中43%學校認為在設計國安教育課程及教材時資料不足，受訪者希望當局可提供不同科目在推行國安教育時的課程範例教材及片段、提供適合幼稚園程度的教案，並與業界一同研發相關教師用書。66%學校認為校內教師接受國安教育的專業發展不足夠，認為須舉辦針對不同崗位老師的課程、提供到校講座等工作坊，亦要加強教師對國情、憲法與基本法的關係的認識。

將軍澳香島中學校長鄧飛指出，大部分教師都沒有學習過專門法律知識，他曾經在觀課時見過老師將普通法解釋成「普通的法律」，認為教師在法律知識層面上有不足，再要教授《國安法》及中國《憲法》會很吃力，認為當務之急是要就教師法律知識再培訓。

另外，亦有66%受訪學校認為教育局提供的專業支援不足，期望當局可加強舉辦專題形式的研討會，提供足夠的場數及參與名額，並安排老師到內地考察。調查結果亦顯示，93%學校期望教育局就國安教育提供教材及教學材料，亦有67%學校望當局可提供人力資源。

鳳溪第一小學校長朱偉林表示，現時教師或需於網上自行搜索教學材料，時常擔心相關資料會不正確，認為當局可建立網上圖書館，整合不同網站、教學事例等，讓教師參考。

善德基金會針對調查結果，提出多項建議，包括倡於中小學增設中層主任職位，專責統籌校內國家安全教育的推行、舉辦更多專業培訓講座、提供更多互動性的動畫、短片及遊戲等生活化的教材，會方已將有關建議交到教育局。

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記者：黃悅晴

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