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【家居意外】塗改液敲枱爆裂濺入眼　10歲男童灼傷洗眼逾2小時

兒童健康 13:34 2021/06/06

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泰國一名10歲男童使用塗改液時瓶身突爆裂，液體飛濺入眼致灼傷。

使用塗改液時要小心，泰國一名10歲男童在上網課前，使用塗改液在滑板上寫字，期間男童用力擠壓及敲打塗改液；怎料瓶身突然爆裂，液體飛濺入眼，令男童眼睛灼傷。家人隨即將男童送院，醫生花了2個多小時才把眼睛內的塗改液清洗乾淨。

綜合外媒報道，事件發生在泰國巴吞他尼府，上月底一名10歲男童使用塗改液在滑板上寫字時，曾多次用力擠壓塗改液，仍不見有液體流出，於是將塗改液敲打枱面，怎料塗改液瓶身突然爆裂，液體飛濺入眼。

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醫生花逾2小時清除塗改液

男童感到眼睛刺痛，大聲呼救，家人發現後欲以清水清洗但不果，急忙將男童送醫。男童母親表示，兒子到達醫院後，臉上塗改液已經乾透，醫生見狀立即施救。考慮到使用酒精清潔會使男童眼睛受損，醫生改用鹽水擦拭，再以護膚油塗抹在沾有塗改液的患處。最後醫生花了2個多小時，才把濺到眼內的塗改液清除。

醫生估計，塗改液因長時間放置沒有使用，加上天氣炎熱影響，導致瓶內化學物質變異，引起爆裂。幸好飛濺到男童眼睛的塗改液不多，沒有造成重大損害。醫生提醒大家使用塗改液時多加注意，以免發生類似事故。

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責任編輯：王明芳

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