【空氣污染】部分地區中午空氣質素健康指數達「甚高」水平　環保署料稍後時間或達至「嚴重」

▲ 環保署預測今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。（資料圖片）

環境保護署今日（6日）表示，自昨日（5日）起錄得較正常為高的空氣污染水平，預測今日（6日）稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。

環保署網站顯示，在中午12時，中西區、南區、元朗、屯門及塔門的一般監測站，以及銅鑼灣的路邊監測站空氣質素健康指數為8，屬「甚高」水平。

環保署表示，香港受一股高污染背景氣流影響，今日天氣大致天晴及吹微風。微風不利污染物擴散，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。根據香港天文台預測，一道廣闊低壓槽會在隨後數日帶來不穩定天氣，署方預料屆時本港的空氣質素會有所改善。



發言人提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市⺠應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

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記者：郭詩詩