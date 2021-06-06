【大學生實習】有青年團體呻實習人工低　促政府提供實習生活津貼

▲ 有組織進行問卷調查後指，基層大專學生在尋求實習時面對難以維生、難以兼顧學業、資訊不足等問題。（陳梓蔚攝）

實習是大專學生投身社會前其中一個重要的學習機會，有組織進行問卷調查後指，基層大專學生在尋求實習時面對難以維生、難以兼顧學業、資訊不足等問題。有大學生認為，實習工資尚不如兼職，故不打算進行實習，惟他亦認為，缺乏實習經驗令他難以求職。

香港社區組織協會聯同新青權利關注會在2020年4月至8月期間，就大專學生參與實習的情況訪問76名年齡介乎17至25歲的大專學生。

協會引述調查報告指出，雖然96.1％受訪者希望參與實習，但只有61.4％受訪者曾參加實習。而在未有參加實習的受訪者當中，最多人選擇不參加的理由為學業繁重、資訊不足、不符合資格和需要進行兼職賺取生活費。

新青權利關注會主席伍嘉龍現時是金融分析學系的大三學生，他指自己曾在商場做兼職，發現身邊的實習同事薪酬只有4000元，工作卻比自己多，所以不打算考慮參加薪酬太少的實習。然而，他坦言缺少實習經驗對未來求職不利。

香港社區組織協會聯同新青權利關注會建議，政府應為基層青年制定實習計劃和名額，並為參加實習計劃的青年提供生活津貼。

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記者：陳梓蔚